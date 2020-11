Trofei Renault Rally | Ultimo atto di stagione al Trofeo ACI Como

Con lo shakedown che si è concluso da poco (qui i tempi riportati dal sito della Federazione Italiana Cronometristi) entra oggi nel vivo il Trofeo ACI Como 2020, finalissima delle Coppe Rally di Zona, nonché sede della Supercoppa WRC Italia ed anche dei trofei monomarca, come quelli Renault giunti al loro ultimo appuntamento stagionale.

Clio Trophy Italia: Cazzaro a Como da campione 2020

Dal tardo pomeriggio di oggi, quando scatterà la prima prova speciale di sei in programma, vedremo quindi in azione tra gli altri equipaggi anche quelli iscritti al Clio Trophy Italia, che già nell’appuntamento precedente del Rally Due Valli ha incoronato con una gara d’anticipo il duo campione di questo format dedicato alla nuova Clio Rally5, ovvero Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto. L’equipaggio affronterà a Como Yoan Loeffler e Gaetan Aubry, esordienti nella gara lariana e alla seconda uscita stagionale dopo aver già affrontato il Rally di Alba, ma con la Fiesta Rally4: per lo svizzero sarà quindi un doppio debutto, includendo quindi la sua prima gara con la Clio Rally5. Saranno inoltre della partita anche Paolo Abatecola con Lorenzo Caruso, coppia rodata reduce tra l’altro dal primo posto di classe R1 al recente Rally del Molise, ed Enrico Spreafico con Giovanni Frigerio, secondi nel precedente round del Clio Trophy Italia al Due Valli.

Ultimo appuntamento per il Twingo R1 Open e Corri con Clio N3 Open

Ma al Trofeo ACI Como si chiuderanno anche gli altri monomarca Renault, come il Twingo R1 Open: spazio al già campione 2019 della versione Internazionale Gabriele Catalini con Maicol Rossi, autori del bis anche quest’anno, e poi Marco Soliani con Alessio Spezzani ed infine “Gino Cerruti”. Ben nutrita infine la schiera del Corri con Clio N3 Open, con ben nove iscritti (Alain Cittadino, Davide Cagni, Maurizio Rizzo, Giorgio Liguori, Alberto Verardo, Davide Scarso, Emanuele Corti, Marco Albrigoni, Mattia Soldati ed infine Massimiliano Nussio).