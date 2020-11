DTM | Presentato il calendario 2021 con Monza, confermato il nuovo regolamento GT3

Il futuro del DTM è stato deciso. Dal prossimo anno, il campionato turismo tedesco abbandonerà gli attuali regolamenti per adottare le specifiche GT3, nel tentativo di risollevare la quota di partecipazioni alle gare. Confermato il calendario di nove appuntamenti, tra cui anche la tappa di Monza.

Regolamento GT3 confermato, ecco i dettagli

Con la decisione di Audi – e quella successiva di BMW – di abbandonare a fine 2020, il DTM è stato costretto a rivedere i propri regolamenti in modo da attirare nuovi Marchi, soprattutto in un periodo di ristrettezze economiche dovuto alla pandemia di Coronavirus. Rispetto alla prima bozza comunicata a settembre, non verrà incrementata la potenza delle vettura a 600 CV, mentre sono state confermate le partenze lanciate e l’assenza di aiuti alla guida come l’ABS e il controllo di trazione; inoltre, verrà introdotto un Balance of Performance che già caratterizza i vari campionati internazionali e continentali: ai primi tre piloti del campionato verranno assegnati rispettivamente 25, 18 e 15 kg di zavorra aggiuntiva per la gara successiva. Il format del weekend rimarrà con due gare da 55 minuti.

Monza ritorna nel calendario 2021

Novità anche per quanto riguarda il calendario: dopo questo 2020 particolare, nel 2021 si ritorna alle piste inizialmente previste per quest’anno. Igora Drive aprirà la stagione a fine maggio (ma è ancora soggetto all’approvazione della FIA), mentre ritorna Monza (con date da decidere). Confermate le tappe tedesche tra cui il Norisring, oltre a comparsate in terra straniera come Zolder e Assen. Spunta il Red Bull Ring, mentre Spa-Francorchamps non è stata rinnovata.

2021 DTM schedule:

28–30 May – Igora Drive, St. Petersburg (RUS)*

11–13 or 18-20 June – Monza (ITA)

2–4 July – Norisring (GER)

23–25 July – DEKRA Lausitzring Grand Prix (GER)

6–8 August – Zolder (BEL)

20–22 August – Nürburgring (GER)

3–5 September – Red Bull Ring (AUT)

17–19 September – Assen (NED)

1–3 October – Hockenheim (GER)

*to be confirmed / subject to approval by FIA

