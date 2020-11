TCR Italy | Monza 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo il via ricevuto a seguito dell’ultimo DPCM emesso, il TCR Italy ritorna in pista questo fine settimana con il quarto e penultimo appuntamento della stagione, sul circuito di Monza. Confermate ancora 25 vetture, tra cui quelle di Eric Brigliadori, Salvatore Tavano e Marco Pellegrini che occupano le prime tre posizioni in classifica.

TCR Italy, Monza 2020: programma ed orari

Venerdì 6 novembre

09.05 – Prove libere 1 (25 minuti)

12.15 – Prove libere 2 (25 minuti)

16.05 – Qualifiche (25 minuti)

Sabato 7 novembre

12.55 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 8 novembre

10.55 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

TCR Italy, Monza 2020: anteprima del weekend

Dall’ultimo round disputato a Vallelunga sono usciti vittoriosi Brigliadori su Audi di BF Motorsport, che ha conquistato anche la vetta provvisoria del campionato, e il forte pilota macedone Igor Stefanovski, su Hyundai, che però non ha partecipato ai primi round per le restrizioni dovute al Coronavirus. Di sicuro avrà dei conti da regolare Tavano, che ha vinto gli ultimi due titoli sulla CUPRA Leon: quest’anno, sempre con i colori della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, è al volante della nuova Leon Competición, che ha debuttato in anteprima mondiale proprio al TCR Italy. Con una vittoria, due secondi e un terzo posto, Tavano è secondo nel tricolore, a 5 punti da Brigliadori. A 2 lunghezze dal siciliano c’è Pellegrini, sulla Hyundai del team Target Competition, che punterà alla sua prima vittoria stagionale sulla pista di casa. Conti in sospeso anche per il rookie Felice Jelmini su Hyundai, che si è aggiudicato la Renault Clio Cup nel 2019 e che ha colto una vittoria a Imola, ma è uscito da Vallelunga con uno zero in Gara 2.

Autore di due vittorie sulla Hyundai del team Trico WRT, il rallista Damiano Reduzzi ha saltato alcune gare ed è sesto alle spalle del rookie Ettore Carminati. A Vallelunga è tornata a fare paura la Honda di MM Motorsport con i due secondi posti del diciottenne ex campione di kart Alessandro Giardelli e il primo podio del suo coetaneo Jacopo Guidetti. Proprio Giardelli ha siglato il miglior tempo nei test non ufficiali pochi giorni fa a Monza, davanti a Brigliadori e Tavano. Al via anche la debuttante Francesca Raffaele, di 18 anni, che a Monza sarà per la prima volta al volante della Hyundai di Target Competition, e la romana Carlotta Fedeli, su Volkswagen Golf. Nel TCR Italy DSG, il leader è Michele Imberti con la CUPRA di Elite Competizioni, che a Vallelunga ha fatto doppietta dopo l’uscita di scena del campione in carica Eric Scalvini, sulla CUPRA della Scuderia del Girasole, protagonista di uno spettacolare incidente.

