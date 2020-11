CRZ | Tutti gli appuntamenti della Coppa Rally di Zona 2021 e la nuova Finale Nazionale

Mentre da oggi si disputa la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia al Trofeo ACI Como, è arrivato dalla Giunta Sportiva ACI l’elenco ufficiale degli appuntamenti che comporranno la prossima Coppa Rally di Zona.

Il Città di Modena diventa Finale Nazionale della Coppa Rally di Zona 2021

Nel 2021 avremo 45 round sparsi per nove Zone, da nord a sud isole comprese: quasi il doppio rispetto a quest’anno, nella speranza che il Covid non falcidi anche la stagione che si aprirà tra qualche mese. Nella lista troviamo alcune gare condivise anche i campionati titolati del CIR, CIRT e CIWRC, anch’essi ufficializzati oggi, mentre arriva una novità per quanto riguarda la Finale Nazionale, che nel 2021 non si dovrebbe più tenere come nelle ultime due stagioni al Trofeo ACI Como, bensì al Rally Città di Modena.

Coppa Rally di Zona 2021: le gare suddivise per le varie zone

CRZ ZONA 1 | Piemonte e Valle D’Aosta

5° RALLY IL GRAPPOLO

15° RALLY DI ALBA 2020 | 1,5 coeff.

34° RALLY LANA | 1,5 coeff.

36° RALLY CITTÀ DI TORINO E DELLE VALLI DI LANZO

28 RALLY DEL RUBINETTO | 1,5 coeff.

CRZ ZONA 2 | Liguria/Lombardia

29° RALLY DEI LAGHI

13° SANREMO LEGGENDA – 22° RALLY DELLE PALME | 1,5 coeff.

7° CAMUNIA RALLY | 1,5 coeff.

37° RALLY DELLA LANTERNA | 1,5 coeff.

44° RALLY 1000 MIGLIA

65° RALLY COPPA VALTELLINA

CRZ ZONA 3 | Trentino Alto Adige/Veneto/Province di Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo

17° BENACVS RALLY | 1,5 coeff.

4° RALLY DELLA VALPOLICELLA

36° RALLY DELLA MARCA | 1,5 coeff.

41° R. SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1,5 coeff.

39° RALLY DUE VALLI | 1,5 coeff.

CRZ ZONA 4 | Friuli Venezia Giulia/Veneto/Province di Belluno e Venezia

36° RALLY BELLUNESE | 1,5 coeff.

6° DOLOMITI RALLY

7° RALLY VALLI DELLA CARNIA | 1,5 coeff.

18° #TIMETORALLYCITTÀDISCO RZÈ – MEMORIAL W. BERTON

56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | 1,5 coeff.

CRZ ZONA 5 | Emilia Romagna/Marche/RSM

28° RALLY ADRIATICO

4° RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME | 1,5 coeff.

32° RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE

CRZ ZONA 6 | Toscana e Umbria

44° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO | 1,5 coeff.

54 RALLY ELBA | 1,5 coeff.

38° RALLY DEGLI ABETI E DELL’ABETONE | 1,5 coeff.

56° COPPA CITTA’ DI LUCCA| 1,5 coeff.

13° RALLY DI REGGELLO CITTÀ DI FIRENZE

42° RALLY CITTÀ DI PISTOIA | 1,5 coeff.

CRZ ZONA 7 | Abruzzo/Campania/Lazio/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria

27′ RALLY CITTA’ DI CASARANO

8° RALLY TERRA DI ARGIL | 1,5 coeff.

53° RALLY DEL SALENTO | 1,5 coeff.

8° RALLY DEL MATESE – 6° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO

43° RALLY DI PICO | 1,5 coeff.

26° RALLY DEL MOLISE

11° RALLY PORTA DEL GARGANO | RISERVA

CRZ ZONA 8 | Sicilia

105^ TARGA FLORIO | 1,5 coeff.

19° RALLY DI CALTANISSETTA | 1,5 coeff.

21^ RALLY DEI NEBRODI

18° RALLY DEL TIRRENO | 1,5 coeff.

14° RALLY VALLE DEL SOSIO

CRZ ZONA 9 | Sardegna

18 RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO | 1,5 coeff.

3° RALLY PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA

8° RALLY TERRA SARDA | 1,5 coeff.