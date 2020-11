CIWRC | I round previsti per il 2021: sette gli appuntamenti, ricompare il Trofeo ACI Como

Dopo aver scoperto gli appuntamenti 2021 del Campionato Italiano Rally e il CIR Terra, vediamo adesso le titolazioni messe nella riunione di ieri nero su bianco dalla Giunta Sportiva ACI per il Campionato Italiano WRC.

Conferme e novità del CIWRC 2021

Nella prossima stagione si alza la posta in gioco con ben sette round e una novità, o meglio un ritorno nel calendario: parliamo del Trofeo ACI Como che, dopo i due anni di sperimentazione con ottimi esiti (almeno per il 2019, da oggi vedremo se il successo sarà replicato anche nell’edizione 2020) come Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia, torna all’ovile del CIWRC, previo esito dell’ispezione federale nella gara lariana di questo weekend. In tal caso, comunque, la nuova Finale Nazionale della Coppa Rally di Zona per il 2021 sarà il Rally Città di Modena, altra realtà consolidata della disciplina a livello nazionale.

Tornando al Tricolore WRC, gli equipaggi potranno partecipare ad un massimo di sei appuntamenti, con un solo risultato da scartare per redigere i punteggi finali. Confermati il Rallye Elba, il Rally di Alba, il Rallye San Martino di Castrozza e Primiero (caratterizzati da coefficiente 1,25) e i ritorni del Rally del Salento (coefficiente maggiorato a 1,75 e che varrà come ultimo round dell’anno), del Rally della Marca Trevigiana e del Rally Friuli Venezia Giulia, saltati quest’anno causa Covid. Più, ripetiamo, l’eventuale ingresso del Trofeo ACI Como.

CIWRC 2021, le gare

54° RALLY ELBA | 1,25 coeff.

53° RALLY DEL SALENTO | 1,75 coeff.

15° RALLY DI ALBA | 1,25 coeff.

36° RALLY DELLA MARCA

56º RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1,25 coeff.

40° RALLY TROFEO ACI COMO | Subordinato all’esito della gara 2020