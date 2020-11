CIRT | Le gare 2021 del Tricolore Terra: torna il Rally Italia Sardegna

Il Campionato Italiano Rally Terra si avvia quest’anno alla sua naturale conclusione con il Tuscan Rewind del 20-22 novembre, confermato giacché nel Dpcm diramato ieri non ci sono i presupposti per bloccare competizioni di livello nazionale (con deroga anche agli spostamenti tra regioni, possibili in questo caso per team ed equipaggi sia per motivi di lavoro sia in virtù del fatto che si tratta di una manifestazione sportiva di interesse nazionale). Ma sempre ieri la Giunta Sportiva ACI ha dato l’ok alle varie titolazioni della stagione 2021, incluso anche il CIRT.

Panoramica sul CIRT 2021

Dopo aver visto il Campionato Italiano Rally prossimo venturo, vediamo quindi come sarà il Tricolore Terra che partirà tra qualche mese: sperando che la pandemia ci lasci un po’ tranquilli, si torna ad una stagione con sei appuntamenti più una riserva, vale a dire il Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina che, dopo essere entrato a sorpresa nel calendario rivisitato di quest’anno, sempre a sorpresa manca la conferma definitiva per il 2021. Anche perché il prossimo anno bisogna far spazio a round previsti nel 2020 e poi saltati causa Covid, come il Rally dei Nuraghi e del Vermentino e il Liburna Terra, quest’ultimo condiviso con il CIR. Per il resto una raffica di conferme, come il Rally Adriatico, il San Marino (anch’esso condiviso con il Tricolore Assoluto) e il Tuscan Rewind. Inoltre, il CIRT 2021 si fregerà del ritorno del Rally Italia Sardegna, con l’isola che fa quindi doppietta di appuntamenti e che avrà validità solo per la prima tappa, come per gli iscritti del CIR Junior (niente gara mondiale invece per gli equipaggi del Tricolore Assoluto, anche per venire incontro alle esigenze di budget sempre più risicati causa pandemia). Il CIRT 2021 conterà infine cinque risultati utili su sei round.

CIRT 2021, le gare

18° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

28° RALLY ADRIATICO

RALLY ITALIA-SARDEGNA-1^TAPPA – CIR JUNIOR

49° RALLY DI SAN MARINO – CIR JUNIOR

12° TUSCAN REWIND

12^ LIBURNA TERRA – CIR JUNIOR

15° RALLY CITTA’ AREZZO CRETE SENESI VALTIBERINA | RISERVA

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport