CIR | Diramati gli appuntamenti per il 2021: ecco le gare della prossima stagione

Mentre la stagione volge al termine con il Tuscan Rewind che si disputerà regolarmente tra qualche fine settimana, la Giunta Sportiva ACI ha diramato l’elenco degli appuntamenti che andranno a comporre il Campionato Italiano Rally 2021 (ed anche del CIWRC e CIR Terra, che vedremo però a parte).

Le titolazioni del CIR 2021: conferme e novità

Riuntasi ieri, la Giunta ha quindi deciso le titolazioni che vedranno in tutto otto appuntamenti, all’incirca in linea con la tradizione (ad esclusione di quest’anno, in cui il CIR è stato rivisto al ribasso causa Covid). Sei round saranno su asfalto, e troviamo le conferme degli inossidabili Rally Il Ciocco, Targa Florio, Rallye Sanremo e Roma Capitale (valido anche per l’ERC), a cui si aggiunge il Rally 1000 Miglia, inizialmente novità prevista per questa stagione per essere poi rinviato direttamente al 2021, e la conferma nel CIR del Due Valli. Le novità riguardano invece le uniche due gare che saranno su sterrato (a conferma del fatto che il massimo campionato nazionale di disciplina resta ancora una volta asfaltocentrico): ritorna nel Tricolore Assoluto il San Marino Rally dopo due anni di assenza da questa competizione, e fa il suo ingresso per la politica di rotazione degli eventi il Liburna Terra, che quest’anno avrebbe dovuto comporre il calendario del CIRT.

Il Rally Italia Sardegna accoglie il CIR Junior 2021

Il prossimo anno gli equipaggi potranno effettuare un unico scarto ai fini dei punteggi finali, mentre per quanto riguarda i coefficienti per le due gare su terra sarà pari a 1,5. Nel calendario 2021 del CIR non appare il Rally Italia Sardegna, ma la sua prima tappa entrerà invece nella stagione del CIR Junior, composto da sei round: oltre all’appuntamento italiano del WRC, entrano nella lista Sanremo, 1000 Miglia, Roma Capitale, Liburna e San Marino. In seguito verranno poi comunicate le date delle gare 2021 del CIR.

CIR e CIR Junior 2021: le gare previste

44° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

68° RALLY SANREMO – CIR JUNIOR

105^ TARGA FLORIO

49° RALLY SAN MARINO | 1,5 coeff. – CIRT e CIR JUNIOR

9° RALLY DI ROMA CAPITALE | 1,5 coeff. – CIR JUNIOR

44° RALLY 1000 MIGLIA – CIR JUNIOR

39° RALLY DUE VALLI

12^ LIBURNA TERRA | 1,5 coeff. – CIRT e CIR JUNIOR

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport