CI Cross Country | Le novità della stagione 2021, sempre più aperta all’estero. E nasce anche una nuova serie

La Giunta Sportiva ACI, riunitasi ieri, ha ufficializzato la stagione 2021 dei campionati titolati federali: abbiamo visto il Campionato Italiano Rally con le sue gare, quello Terra, il CIWRC e anche la Coppa Rally di Zona. Chiudiamo quindi il discorso odierno con i round previsti il prossimo anno del Campionato Italiano Cross Country, più una novità.

CI Cross Country 2021: l’Italian Baja si sdoppia, arriva la Grecia e il Roma – Duz

Andiamo per gradi: per quanto concerne il settore Off Road ACI Sport e in particolare il CICC nella stagione 2021 avremo sei appuntamenti, con il ritorno di round saltati quest’anno a causa della pandemia, come il Baja Terre di Gallura (che ad onor del vero fu annullato anche nel 2019, ma il virus non c’entra) ed una serie di novità: l’Italian Baja, anche questo cancellato nel 2020, si ripresenta raddoppiando, ovvero ci saranno due round distinti. Uno sarà valido per il Campionato Italiano, idem l’altro ma con in contemporanea le validità anche per l’Europeo ed il Mondiale FIA: in tal caso, la competizione nazionale sarà a sua volta divisa in due tappe con due coefficienti diversi (3 e 2). A proposito di contesti internazionali, entra nel calendario il Baja Grecia, inserito come evento candidato nel FIA European Baja Cup e che si sviluppa nella zona di Kastoria, propaggine nord-ovest del Paese. Altra novità il Cross Country Rally Roma – Duz, gara che unisce la Città Eterna alla Tunisia.

ITALIAN BAJA 2020 – NAZIONALE | 2 coeff.

BAJA TERRE DI GALLURA | 2 coeff.

BAJA GRECIA – FIA EUROPEAN BAJA CUP | 3 coeff.

BAJA SAN MARINO | 2 coeff.

ITALIAN BAJA – FIA WORLD AND EUROPEAN WORLD CUP | 3+2 coeff.

CROSS COUNTRY RALLY ROMA – DUZ | 2 coeff.

Nasce il Campionato Italiano Side By Side Vehicle T4 – Bajas Sprint

Ma la stagione 2021 dell’Off Road ACI Sport accoglie un’altra novità, ovvero la serie del Campionato Italiano Side By Side Vehicle T4 – Bajas Sprint (CISSV T4), che si compone in otto appuntamenti, quattro legati al Cross County e gli altri quattro ai rally. Queste le gare nel dettaglio (notare il Liburna Cross Country, che svolgerà anche funzione di riserva per il CICC):

2° CROSS COUNTRY RALLY CITTA’ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA |2 coeff.

BAJA 28° RALLY ADRIATICO|2 coeff.

LIBURNA CROSS COUNTRY| 2 coeff. | CISSV + 1^ RISERVA CICCR

Crediti Immagini di Copertina: ACI Sport