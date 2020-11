TCR Europe | Jarama 2020: anteprima e orari del weekend

Anche il TCR Europe è ormai prossimo alla conclusione della stagione 2020: questo weekend andrà in scena l’ultimo appuntamento di Jarama. Apertissima la lotta al titolo, che si deciderà appunto sulla pista spagnola: Mike Halder guida la classifica davanti a Mehdi Bennani, John Filippi, Nicolas Baert e Daniel Lloyd.

TCR Europe, Jarama 2020: programma ed orari

Venerdì 6 novembre

10.50 – Prove libere 1 (30 minuti)

13.40 – Prove Libere 2 (30 minuti)

15.00 – Qualifiche (20’/10’)

Sabato 7 novembre

11.20 – Gara 1 (17 giri)

14.10 – Gara 2 (17 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (EST). Gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Jarama 2020: anteprima del weekend

Sono davvero tantissimi piloti ancora in lizza matematicamente per lo scettro dell’europeo, ma chi è più in vantaggio è sicuramente Halder. Il tedesco, che ha iniziato a correre nella serie dopo aver abbandonato quella tedesca dopo il primo round del 2020, è la vera sorpresa di quest’anno: due vittorie e 242 punti messi in cassaforte con la propria Honda autogestita. Attenzione però al gruppone d’inseguitori, guidato da Bennani che non ha ancora ottenuto un successo ma ha ben 216 punti con l’Audi di Comtoyou. Dietro al marocchino troviamo Filippi (due podi e 207 punti con la Hyundai di Target Competition), Baert (una vittoria e 201 punti con l’Audi di Comtoyou), probabilmente quelli più costanti in tutto l’arco della stagione, mentre 5° c’è un deludente Lloyd: era lui il candidato numero uno al titolo e, dopo un buon inizio, si è eclissato. Il britannico del Brutal Fish Racing Team ha ora 194 punti e dovrà semplicemente attaccare se vuole incoronarsi campione.

Ancora dentro matematicamente ma ben lontani dalle speranze di vittoria sono Dániel Nagy, Andreas Bäckman, Mat’o Homola e Pepe Oriola: i primi tre, tutti su Hyundai, hanno leggermente deluso quanto Lloyd (perlomeno i due piloti di BRC Racing Team, ovvero l’ungherese e lo slovacco), mentre lo spagnolo del Brutal Fish ha alternato grandi performance (come la vittoria in Gara 2 a Monza) con ritiri e prestazioni opache. Difficile vederli protagonisti, ma sicuramente punteranno alla vittoria delle singole manche.

Sebbene non sia ancora pubblicata la entry list nel momento in cui stiamo scrivendo, è confermata la presenza di Franco Girolami. Il fratello di Néstor, che corre nel FIA WTCR, sarà al volante della Honda di PSS Racing, dopo aver già corso a Le Castellet cogliendo un 5° e un 2° posto.

TCR Europe 2020 – Jarama: entry list (in arrivo)



Copyright foto: TCR Europe