smart EQ fortwo e-cup | Savoia vince Gara 2 a Varano e vola in vetta alla classifica

Tre diversi vincitori nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport, svoltosi in quest’ultimo weekend a Varano de Melegari. Riccardo Azzoli, Francesco Savoia e Giuseppe De Pasquale trionfano nelle tre manche, ma è Savoia a issarsi al comando della classifica generale della serie che vede protagoniste le smart EQ fortwo e-cup.

Azzoli la spunta sul poleman Torelli in Gara 1

La prima corsa del weekend ha visto il poleman Gabriele Torelli condurre fieramente i primi giri di gara con la sua Paradiso Group, seguito da Savoia e Azzoli. Un errore nel corso del quarto giro ha portato indietro il pilota emiliano, facendo salire in testa alla gara il pilota CityCar Bari seguito come un’ombra dal portacolori Special Car. Tra i due è iniziata una stupenda battaglia che si è conclusa a quattro curve dalla fine quando, con una spettacolare manovra di sorpasso per la vittoria, Savoia è finito largo e ha perso posizioni, lasciando così il primo successo stagionale a Special Car e Azzoli. Alle spalle del duo di testa non sono mancati i colpi di scena: una furiosa quanto divertente lotta per il podio ha visto coinvolto Vittorio Ghirelli, Torelli, De Pasquale e Fulvio Ferri, che si sono scambiati le posizioni innumerevoli volte. La bandiera a scacchi ha salutato la seconda posizione del pilota Merbag, seguito a ruote dall’alfiere Rstar e quindi dal collega di Paradiso Group e dal campione in carica di Mercedes-Benz Roma, che ha completato la top-5. Marco Mosconi ha conquistato la vittoria nel Trofeo Challenger grazie alla sesta posizione con la sua Barbuscia. Settimo Savoia, che sperava di ottener di più ma ha comunque trovato la prima fila per Gara 2 al fianco della Novelli 1934 di Lorenzo Longo, ottavo in Gara 1 e in pole per la seconda manche.

Savoia vince con facilità Gara 2

Dopo la sfortuna della prima corsa, Savoia si è imposto in Gara 2 in modo netto, prendendo il comando delle operazioni già alla seconda curva e involandosi indisturbato alla vittoria sotto la bandiera a scacchi. Bel secondo posto di Torelli, che ha regalato a Paradiso Group il primo podio nella smart e-cup, davanti all’ottimo Lorenzo Longo, che ha riportato in Top3 Novelli 1934 al termine di una gara veloce e intelligente. Quarta posizione per un concreto Ghirelli (Mercedes-Benz Roma) che contenuto gli attacchi di un indomito De Pasquale (Rstar). Ancora un ottimo risultato per la Barbuscia di Mosconi, sesto e di nuovo vincitore incontrastato del Trofeo Challenger. Settimo e ottavo posto “tattici” invece per Ferri e Azzoli, che hanno preferito accontentarsi di un buon piazzamento a punti in Gara 2 per poter partire poi davanti a tutti nell’ultima corsa del weekend. Si conferma nono Spoldi (Crema Diesel), che ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Gianluca Carboni e sua E-gino, che hanno completato la top-10.

De Pasquale recupera dal 4° posto in Gara 3

Emozioni forti anche in Gara 3, che ha visto il ritorno alla vittoria di Giuseppe de Pasquale. Il pilota di Rstar Palermo è stato autore di una corsa saggia e concreta: partito in quarta posizione, “DePa” ha dapprima avuto la meglio nello splendido duello con Ferri, poi ha tratto il massimo vantaggio dal problema del leader Azzoli, portandosi così in testa alla gara e transitando primo indisturbato sotto la bandiera a scacchi. Dietro di lui è infuriata la battaglia per il podio per la gioia di tutti gli appassionati a casa. Alla fine l’ha spuntata Torelli, che chiude al meglio il suo debutto nella smart e-cup regalando a Paradiso Group il secondo podio della stagione e ha preceduto la Merbag di un solido Ferri. Ancora una volta quarto un gagliardo Ghirelli, vero lottatore per tutto il weekend, bravo a contenere gli attacchi di un indomito Savoia, che le ha provate tutte per provare a risalire dall’ottava posizione di partenza.

La situazione in campionato

Dopo 10 gare e con un solo weekend al termine, Francesco Savoia e Fulvio Ferri si dividono la testa della classifica, ma il gioco degli scarti mette il portacolori di CityCar Bari in vantaggio di 12 lunghezze sull’alfiere del team Merbag. Per il terzo posto la lotta è invece tra De Pasquale e Azzoli, con i due piloti appaiati, considerando gli scarti, a quota 155 punti, ma distanti solo 21 lunghezze dalla vetta quando in palio ci sono ancora 50 punti da assegnare. Outsider di lusso potrebbe essere il Campione in carica Vittorio Ghirelli, a cui la matematica concede ancora l’ultimo assalto per la difesa dello scettro di Campione Italiano conquistato lo scorso anno.

