MINI Challenge | Nasce il MINI Virtual Challenge, al via la prima edizione su Assetto Corsa

Dopo aver concluso il proprio campionato monomarca qualche settimana fa, MINI continua la propria avventura inaugurando il MINI Virtual Challenge, il campionato eSport alla sua prima edizione. Cinque appuntamenti in programma, tutti organizzati sul simulatore di guida Assetto Corsa.

Iscrizione gratuita per il MINI Virtual Challenge

Il MINI Challenge Italia è giunto alla sua nona edizione quest’anno, nonostante le difficoltà dovute al protrarsi dell’emergenza sanitaria, ad aggiudicarsi il trofeo 2020 sono stati Gustavo Sandrucci per la categoria Challenge Pro e Giorgio Amati per la categoria Lite. MINI quest’anno regala un’inaspettata sorpresa: la possibilità di vivere le stesse emozioni dei piloti del MINI Challenge partecipando alla prima edizione del MINI Virtual Challenge, un campionato esclusivamente online che si disputa sulla piattaforma di Assetto Corsa, il famoso simulatore di guida.

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita, riservata a tutti i maggiorenni nonché ai soggetti che abbiano compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione, previo consenso scritto dei soggetti esercenti la potestà genitoriale. Proprio come in un MINI Challenge su pista, i partecipanti si sfideranno in cinque appuntamenti settimanali, ognuno da casa propria, al sicuro, battendosi, prima per il miglior tempo, poi per la vittoria assoluta, su circuiti di fama nazionale e internazionale. È già possibile iscriversi al programma di e-sport realizzato da MINI, compilando l’apposito form sul sito ufficiale di MINI.

Il calendario completo

Di seguito il calendario delle gare:

5 novembre – Mugello: prequalifiche dal 31 ottobre al 3 novembre;

12 novembre – Brands Hatch: prequalifiche dal 6 al 10 novembre;

19 novembre – Imola: prequalifiche dal 13 al 17 novembre;

26 novembre – Vallelunga: prequalifiche dal 20 novembre al 24 novembre;

3 dicembre – Monza: prequalifiche dal 27 novembre al 1° dicembre.

Il format completo e i premi in palio

Per ogni tracciato verrà registrato il miglior crono di ciascun partecipante. I tempi più veloci verranno salvati sulla piattaforma SimSpeedRoom.com e sulla base delle performance in gara verrà stilata una classifica. Ogni settimana vedrà un appuntamento fisso il giovedì per la gara, mentre le prove libere si potranno effettuare nella settimana precedente dal venerdì al martedì. Il mercoledì sarà dedicato alla manutenzione del server.

Le prove libere daranno accesso a un massimo di 24 partecipanti per gara. I primi 5 classificati di ogni gara accederanno quindi alla fase finale, per un totale di 25 concorrenti. Solo al termine della finale, che si disputerà online il 12 dicembre, verranno proclamati i primi 3 finalisti. Il primo classificato si aggiudicherà una “MINI Challenge Experience”, ovvero un corso di guida sportiva a bordo delle vetture del MINI Challenge; per il secondo classificato un Logitech G29 Driving Force, Volante da Corsa per PC; per il terzo classificato un Logitech G502 HERO, un fantastico Mouse da Gaming.

Copyright foto: MINI Italia