Trofeo ACI Como 2020: anteprima ed orari

Sebbene restiamo appesi alla situazione legata al Covid e alle decisioni del governo, propenso ad ulteriori strette (ma si vocifera sempre di più di nuovi lockdown), questo weekend si terrà la 39esima edizione del Trofeo ACI Como, evento che dalla scorsa stagione rappresenta in primo luogo la Finale Nazionale delle Coppe Rally di Zona.

Panoramica sul Trofeo ACI Como 2020

In questi giorni abbiamo dato uno sguardo alle principali novità dell’evento, valido anche come Supercoppa WRC Italia, aperta agli iscritti nel CIWRC 2020, nonché finale di monomarca come il Suzuki Rally Cup, il Michelin e i Trofei Renault (che hanno già eletto il vincitore nel Clio Trophy Italia) e, da quest’anno, con una competizione aperta anche alle WRC Plus, che gareggeranno a parte. Con la distribuzione dei road book questo mercoledì si inizia ad entrare nel clima del Trofeo ACI Como, a cui seguiranno il giorno dopo le ricognizioni autorizzate e le verifiche tecniche, e successivamente lo shakedown in zona Valfresca venerdì dalle 9 alle 14:30. Per maggiori dettagli vi rinviamo al nostro approfondimento sul programma e sulle prove speciali, che ricordiamo sono in tutto sei (una il venerdì, le altre cinque sabato), per un totale di 70,62 km cronometrati. Ricordiamo inoltre che oggi scadono le iscrizioni, aperte in particolare a tutti i qualificati delle varie Coppe Rally di Zona e che abbiamo spulciato nel dettaglio qui. Sulla app ufficiale Rally di Como sarà inoltre possibile seguire l’evento, con le informazioni sulla gara in tempo reale.

Trofeo ACI Como 2020, percorso ed orari di gara

-Venerdì 6 Novembre

18:10 – PS1 Alpe Grande / Fox Town, 8,86 km

-Sabato 7 Novembre

08:42 – PS2 Sormano-Zelbio-Nesso / Pirelli, 15,00 km

09:38 – PS3 Bellagio / Michelin, 11,45 km

13:17 – PS4 Alpe Grande / Fox Town, 8,86 km

15:59 – PS5 Sormano-Zelbio-Nesso / Pirelli, 15,00 km

16:55 – PS6 Bellagio / Michelin, 11,45 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport