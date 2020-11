Formula Renault Eurocup | Vittoria cruciale di Martins a Imola in Gara 2

Si tratta di una vittoria importante ai fini della classifica quella conquistata da Victor Martins in Gara 2 a Imola, terzultimo appuntamento della Formula Renault Eurocup. Il francese di ART Grand Prix è sempre più leader del campionato, con Caio Collet trionfante in Gara 1 ma ritirato nella seconda manche.

Collet parte bene con la vittoria in Gara 1

Sembrava essere il weekend giusto per Caio Collet quello aggiunto all’ultimo sul tracciato di Imola, come supporto del Gran Premio di Formula 1: il brasiliano di R-ace GP si era velocemente sbarazzato del poleman Lorenzo Colombo al primo giro e, dopo la ripartenza dietro safety car per l’incidente tra Paul Aron e Gregoire Saucy, si è involato verso il successo di Gara 1. Con Martins solamente 5°, Collet aveva ridotto notevolmente il distacco dal leader della classifica. Alex Quinn (Arden) si è impossessato del 2° posto finale, a 4”362 dal primo, mentre Colombo si è accontentato comunque di una buona terza piazza con Bhaitech. Franco Colapinto ha invece chiuso 4° con MP Motorsport, poi troviamo Hadrien David (MP) dietro a Martins. Reshad de Gerus (Arden), William Alatalo (JD Motorsport), Ugo de Wilde (Arden) e Petr Ptáček (passato a MP) chiudono I primi dieci.

Formula Renault Eurocup 2020 – Imola (2), Gara 1: classifica

KO per Collet, Martins ne approfitta e vince

Tutto si è capovolto in Gara 2 per Collet: Martins aveva preso il comando grazie alla pole segnata nelle seconde qualifiche, mentre il brasiliano ha tentato in tutti i modi di sopravanzare il francese. Purtroppo, per l’alfiere di R-ace GP è stato centrato da David Vidales alla Variante Alta, che aveva colpito Colapinto; ritiro per il carioca e lo spagnolo, con Martins involatosi tranquillamente verso la vittoria. Le speranze per il titolo si riducono dunque di nuovo per Collet, colpito dalla sfortuna almeno in questa occasione. Colapinto è riuscito a terminare comunque al 2° posto, seguito dall’ottimo David, Quinn, de Wilde, Ptáček, Saucy, Aron, Alatalo e Michael Belov (sostituto di Ptáček in R-ace GP).

Formula Renault Eurocup 2020 – Imola (2), Gara 2: classifica

Copyright foto: Thomas Fenetre / DPPI