CRZ | Si chiude la stagione della Coppa Rally di Zona: ecco chi può accedere alla Finale del Trofeo ACI Como

Con il Rally del Rubinetto corso questo weekend in Piemonte (vittoria assoluta di Simone Miele) si è chiusa la stagione 2020 della Coppa Rally di Zona, la competizione nazionale suddivisa in varie macroregioni e che culminerà questo weekend alla Finale Nazionale Rally Cup Italia, di scena al 39esimo Trofeo ACI Como (sempre che la situazione legata al coronavirus non spinga per ulteriori strette, con eventuali ricadute sull’appuntamento lariano).

La stagione 2020 della Coppa Rally di Zona

Una annata inconsueta a causa del Covid, partita a luglio dal Rally Lana e sviluppatasi lungo i vari appuntamenti inseriti nelle nove zone di cui si compone il format, e che ha visto la partecipazione di tanti protagonisti del nostro rallismo nazionale. Un vero e proprio giro d’Italia della disciplina che ha il pregio di valorizzare e mettere in luce le tante realtà locali del mondo del rally, e dal quale è scaturito un elenco di ben 227 potenziali nomi in corsa per l’iscrizione alla finale di Como, sparsi tra varie categorie e classi. Tra le 23 gare che hanno composto la Coppa Rally di Zona 2020, includendo anche appuntamenti condivisi con i campionati titolati del CIR, CIRT e CIWRC, il record di iscritti solo per la CRZ spetta al round del Rally di Alba, con 152 partecipanti; segue poi il Rubinetto, con ben 144 equipaggi, e il Città di Torino, a quota 135 iscritti, a chiudere questo ideale podio.

I primi iscritti confermati alla Finale Nazionale: Giacomo Scattolon

Entro domani gli equipaggi dovranno dare la comunicazione ufficiale della loro eventuale iscrizione alla Finale Nazionale, e da questa scrematura scopriremo la start list definitiva dell’atto decisivo della Rally Cup Italia: tra essi abbiamo già diverse conferme, come quella di Giacomo Scattolon, vincitore della 2a Zona assieme a Simone Cuneo davanti a Elwis Chentre e a Luca Bottarelli (primo nel CRZ al Rubinetto), e che grazie alla vittoria del Rally della Lanterna potrà avere accesso al Trofeo ACI Como. «Non ho mai disputato il rally di Como – ha dichiarato il pilota di Voghera -, quindi non conoscendo le strade avrò un lavoro in più da fare. Ho visto lo scorso anno quando c’è stata grande partecipazione in tutti i sensi e so che Como è una molto seguita. La affronterò con le soluzioni che ho portato durante tutta la stagione nel CIR, vale a dire la Skoda Fabia R5 del team Special Car e della scuderia Movisport con al mio fianco Giovanni Bernacchini».

Andrea Nucita, primo “quasi per caso” nella 3a Zona

Andrea Nucita invece, per sua stessa ammissione, si è ritrovato «quasi per caso […] in piena corsa per la 3a Zona», in una stagione in cui l’obiettivo principale era il Campionato Italiano WRC, terminato di recente. A bordo della Hyundai i20 R5 assieme al fratello Giuseppe ha conquistato il primo posto zonale, ed ora anch’egli è pronto a giocarsi le sue carte a Como: «Le prove lariane sono molto impegnative non lasciano spazio ad imperfezioni e la scelta di mescola, oltre che la pianificazione di una strategia di gara attenta, sono determinanti», ha analizzato Nucita sul sito di ACI Sport. «Saremo in tanti e tutti determinati dare il meglio, quindi, sarà una gara dove forse l’agonismo sarà più alto anche di quello di una serie maggiore. Anche questo è un risultato reso possibile dall’ottimo lavoro svolto dalla Commissione Rally, che ha reso le finali un momento di grande interesse sportivo e non solo perché ci sono in palio montepremi importanti, ma soprattutto perché la sfida è tra i migliori in arrivo da ogni parte d’Italia, spesso equipaggi di livello assoluto che per vari motivi gareggiano soltanto nella propria zona».

La stagione “superlativa” di Thomas Paperini

Conferma la propria iscrizione anche Thomas Paperini, reduce da una stagione «che è stata superlativa sotto tutti gli aspetti», ha spiegato il vincitore del Rally Città di Pistoia e in testa nella 6a Zona. «Un 2020 che, seppur drammatico sotto molti aspetti, ci ha visto esordire sulla Skoda Fabia R5 e centrare ottimi risultati come la vittoria, la prima in carriera, sull’asfalto della nostra gara di casa, il Rally Città di Pistoia», ha commentato il 24enne pistoiese. «Cercheremo di non pensare a quello che sarà di noi nel 2021, certo è che gli incentivi proposti da ACI Sport non ci lasciano certo indifferenti. La vittoria tra gli Under 25 è il nostro obiettivo primario, sarebbe fondamentale confermare tutto il buono del 2020 fuori dalle mura regionali».

Torna a Como Andrea Carella

Sul podio della 6a Zona, dietro Paperini, si è piazzato Andrea Carella, anch’egli pronto per affrontare il Trofeo ACI Como. «Trovo davvero bella l’idea di fare la Finale unica con premi importanti e raccogliere lì tutti i migliori di ogni zona», il commento del pilota sul podio del CRZ al Rally Il Ciocco. «Un sistema e un’intuizione vincente come si è visto anche lo scorso anno. Per me sarà un onore partecipare. A Como ho corso nel 2010, quando vinsi con la 207 nel progetto portato avanti da Peugeot, nel quale quello era la gara premio. Poi non mi è capitato nuovamente di correre lì, per il fatto che era fuori dai miei campionati. I ricordi sono pochi, sono passati anni. Ricordo belle strade e passaggi fantastici sul lago con una prospettiva unica. Pensando al rally ci sarà una competitività molto alta, con nomi del calibro di Nucita e Scattolon. Pensando al panorama nazionale e al livello dei piloti ci sarà da divertirsi».

Il debutto a Como di Alessio Profeta

Tanta gioventù scaturita dalla Coppa Rally di Zona, segno che la disciplina attira molti Under nonostante le difficoltà di budget aggravate dalla situazione che stiamo vivendo. Giovani come Alessio Profeta, quest’anno inserito nel vivaio ACI Team Italia e primo nella 8a Zona. Ha così commentato il siculo: «Non ho mai corso il Trofeo ACI Como quindi non conosco le strade. Ho guardato i camera car e le prove dello scorso anno, sembrano davvero interessanti ed impegnative. Per quanto ci riguarda vogliamo concentrarci al massimo su queste ultime due gare del 2020 che conteranno molto per noi. Vogliamo finire in bellezza ottenendo un buon risultato a Como e poi concentrarci sull’ultima del CIR dato che ci aspetta anche la terra del Tuscan. La Finale sarà un rally di grande livello, con molti avversari importanti e sarà bello anche confrontarsi con loro su gara unica. Saremo lì con lo stesso pacchetto con il quale abbiamo corso nel CIR, quindi la Skoda Fabia R5 ed i colori di ACI Team Italia. Cercheremo di dare il nostro meglio».

Riccardo Pederzani: “La Coppa quest’anno è stata tanta roba”

Per gli Under 25 alla Finale del Trofeo ACI Como ci sarà in palio la possibilità di iscriversi al CIR Junior 2021: un premio su cui ha potuto mettere le mani quest’anno Riccardo Pederzani, primo tra i giovani del CRZ lo scorso anno. Anche lui sarà a Como per cercare un bis: «Quest’anno la Coppa è stata tanta roba. Per me l’impegno principale è sempre lo Junior, ma a questo ho aggiunto due gare della Zona 6 avendo come unico obiettivo quello di qualificarmi alla finale. Anche al Ciocco ho cercato di fare di tutto per qualificarmi e arrivare in fondo nonostante i problemi ai freni». Pederzani ha poi annunciato: «A Como avrò diverse novità: utilizzerò la Skoda Fabia R5 Evo di Free Rally Service, il team che quest’anno ha gestito Marquito Bulacia nelle gare del Campionato Italiano Rally Terra. La macchina è nuova, gli è arrivata questa settimana. Anche al mio fianco ci sarà un cambio con Lino Battaglia alle note. È un navigatore di casa della Val Cavargna e sarà un riferimento anche per quanto riguarda l’approccio alle prove di Como, devo trovare subito la quadra. Ci tengo molto a ringraziarlo. Questa è una gara che voglio affrontare al massimo, voglio puntare naturalmente alla U25 per guadagnare di nuovo una stagione nello Junior. Ci terrei a fare bene anche in chiave assoluta con una R5, sarebbe importante per me fare un buon risultato in questa occasione. Poi una volta archiviato il Como – conclude – andrò avanti al Tuscan e tornerò con la testa al CIR Junior, di nuovo con Sofia D’Ambrosio alla destra»

Qui la lista completa dei qualificati alla Finale Nazionale Rally Cup Italia 2020.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport