Formula Regional | Barcellona, Gara 2: Rasmussen centra una doppietta con Prema

Oliver Rasmussen ha messo il turbo a Barcellona: il danese della Prema conquista la seconda vittoria del weekend del Formula Regional European Championship, imponendosi in Gara 2 davanti al poleman Dennis Hauger. Sul gradino più basso del podio sale Pierre-Louis Chovet.

Rasmussen scatta bene e vince anche Gara 2 a Barcellona

Quando ci sono le occasioni le sa sfruttare al meglio: così si possono riassumere tutte le vittorie fino ad ora colte da Rasmussen, sottolineando comunque tutte con pieno merito. Ancora una volta il danese è scattato come un fulmine dalla seconda fila e si è fatto beffa sia di Chovet – stavolta partito… male – che di Hauger, lento a lasciare la propria casella di partenza. Rasmussen ha poi semplicemente tenuto il comando, controllando Hauger che non si è mai distaccato di oltre 1” dal rivale ma non riuscendo mai a trovare quel guizzo in più utile per scavalcarlo. Van Amersfoort Racing, nonostante non abbia trionfato, può comunque ritenersi soddisfatta di un doppio podio con Chovet 3°, anche se probabilmente brucia aver sprecato un’altra chance.

Leclerc e Petecof in calo e fuori dal podio

Deludente prestazione da parte dei due protagonisti al titolo: Arthur Leclerc e Gianluca Petecof sono solamente 5° e 6° e ora hanno un solo punto di differenza in classifica. Il monegasco ha perso il 4° posto in favore di Patrik Pasma nel finale, mentre il brasiliano era finito largo al primo giro risalendo però a fatica; i due dovranno tenere gli occhi puntati anche su Rasmussen, fattosi di nuovo sotto con le vittorie di oggi e di Gara 2 a Monza. Henrion Gillian è 7°, seguono Matteo Nannini, Jamie Chadwick, Konsta Lappalainen ed Emidio Pesce.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Barcellona, gara 2: classifica



