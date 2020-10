Formula Regional | Barcellona, Gara 1: Chovet spreca la pole, ne approfitta Rasmussen

Quarta vittoria stagionale per Oliver Rasmussen ottenuta in Gara 1 del Formula Regional European Championship a Barcellona. Il danese di Prema ha approfittato dello stallo al via del poleman Pierre-Louis Chovet, che ha concluso solamente al 7° posto.

Rasmussen scatta bene e domina Gara 1

Nelle qualifiche di ieri era emerso con grande sorpresa Chovet: l’alfiere di Van Amersfoort Racing era stato infatti il più veloce nella prima sessione, conquistando la prima pole position dell’anno. Purtroppo per lui, la chance di trionfare anche in Gara 1 è praticamente sfumata quando si sono spenti i semafori: il francese è rimasto fermo sulla propria piazzola, sfilato da tutti gli altri piloti. Così, a prendere il comando è stato uno scattante Rasmussen, in grado di sopravanzare anche Dennis Hauger che partiva dalla prima fila. Il danese ha sempre mantenuto le redini della corsa, controllando con grande esperienza Arthur Leclerc alle proprie spalle e con 1”401 di margine sulla linea del traguardo finale. Hauger, che è alla sua prima presenza nella serie dopo una stagione in Formula 3, ottiene il gradino più basso del podio, ricordando che oggi pomeriggio partirà davanti a tutti in Gara 2.

Ancora bene Pasma, Chovet solo 7°

Patrik Pasma continua l’ottima striscia di risultati iniziata a Monza con un 4° posto, precedendo un Gianluca Petecof leggermente in difficoltà questo weekend. Konsta Lappalainen si classifica in sesta posizione, tenendo a bada negli ultimi giri Chovet che stava tentando una difficile risalita. Non è andata bene a Matteo Nannini, anche lui all’esordio al posto di Andrea Cola, che è sprofondato al 9° posto dietro a Henrion Gillian. Laura Chadwick delude ancora e si posiziona decima, con Emidio Pesce a chiudere la classifica.

