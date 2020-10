smart EQ fortwo e-cup | Tre gare in programma per il penultimo appuntamento di Varano

Torna il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport, che sbarca per la prima volta con le proprie smart EQ fortwo e-cup sul tracciato di Varano de Melegari. Il quinto e penultimo appuntamento della stagione 2020 ha in serbo ben tre gare, che daranno sicuramente qualche pizzico in più per la classifica generale.

La situazione in cima alla classifica

Due vittorie e la leadership della classifica, è questo il bottino di Fulvio Ferri che con la sua Merbag proverà ad aumentare i soli tre punti di vantaggio che lo separano da Francesco Savoia, tre volte a segno con la sua CityCar Bari. Appaiati in terza posizione, Giuseppe de Pasquale e Riccardo Azzoli sono pronti alla zampata decisiva in ottica campionato al volante delle proprie Rstar Palermo e Special Car mentre, dopo il successo di Pergusa, il Campione in carica Vittorio Ghirelli è deciso a continuare la scalata alla vetta a bordo della sua Mercedes-Benz Roma. Guai però a sottovalutare la e-Gino di Gianluca Carboni, molto concreto in ogni appuntamento, e la Crema Diesel di un pimpante Michele Spoldi, fresco del podio conquistato in Sicilia. Sorprese potrebbero arrivare anche da Gabriele Torelli, atteso al debutto con la Paradiso Group e già osservato speciale.

Gli altri contendenti nei restanti trofei

Nel Trofeo Challenger prosegue la battaglia tra la F3 Motors di Antonio Cannavò e la Barbuscia di Marco Mosconi che, dopo la battuta a vuoto di Pergusa, ha tutta l’intenzione di colmare il gap dal rivale. Lotta accesa anche per il terzo gradino del podio tra la Falcar di Antonio Lavieri e la Autocentauro di Fulvio Marengo. A Varano sono pronti a stupire ancora Lorenzo Longo, a bordo della sua Novelli 1934, e Antonello Casillo, che 20 giorni fa ha condotto in testa le prime fasi di Gara 2 con la sua Minimax, mentre decisamente pronto al riscatto è Tomas Denis Calvagni con la Comer Sud. Approfittando dell’assenza di Riccardo Longo, Gianalberto Coldani può affondare la zampata decisiva nella lotta al titolo Junior della smart e-cup. Suo compagno al team Venus, Piergiorgio Capra proverà nuovamente ad entrare nella Top10 assoluta, mentre Christian Pigionanti (CityCar Firenze) e Silvia Sellani (Mercedes-Benz Roma) si sfideranno per la quinta posizione del Trofeo Challenger.

Copyright foto: Lug Prince & Decker