Peugeot Competition | 208 Rally Cup Top, Casella fa suo anche il Rally Due Valli. Ma la lotta per il titolo resta aperta

In occasione del 38esimo Rally Due Valli che è andato in scena lo scorso weekend, si è tenuto il secondo round del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top, che nella famiglia delle competizioni monomarca della casa del Leone rappresenta il vertice più alto.

Nuovo successo per Alessandro Casella

Il trofeo dedicato ai clienti sportivi e dalla storia quarantennale sta vedendo sempre più protagonista quest’anno il giovane Alessandro Casella, pilota siculo che arrivava dalla conquista del primo appuntamento disputato all’interno del Rally Il Ciocco dello scorso fine agosto. Successo bissato poi alla successiva Targa Florio, round opzionale da poter scegliere in alternativa al Ciocco, mentre la vera e propria seconda tappa del Peugeot 208 Rally Cup Top al Rallye Sanremo non fu disputata a causa del maltempo che cancellò la gara.

I piazzamenti al Rally Due Valli

Quindi, si è ripartiti dal Due Valli, coronato dalla vittoria di categoria di Casella assieme al copilota Rosario Siragusano. Il ventiseienne ha dominato in larga parte della gara tra le 208 R2 iscritte al monomarca, conquistando il successo con 21,7 secondi su Davide Nicelli, il quale ha invece peccato di costanza come riconosciuto dallo stesso pilota guidato alle note da Alessandro Mattioda. Sulle insidiose strade del veronese, rese sporche dalla pioggia, dal fango e dalle foglie (più i banchi di nebbia a rendere ancora più faticosa l’impresa), Christopher Lucchesi jr rimedia un gap di quasi un minuto e cinquanta da Casella e non va oltre il terzo posto, pagando una scelta errata delle gomme all’inizio della gara. Quarto posto per il debuttante assoluto del trofeo Fabio Farina, a un minuto di ritardo da Lucchesi.

In classifica la battaglia principale si concentra tra Casella e Lucchesi, separati da soli dieci punti, ma anche Nicelli e Farina restano ancora in corsa per il titolo visti i gap contenuti, se consideriamo che sono ancora in palio in via teorica un massimo di 18 punti, tra i piazzamenti e quelli in palio nella Power Stage, al prossimo e decisivo appuntamento del Tuscan Rewind – su sterrato – in programma nel weekend del 22 novembre.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2020, classifica aggiornata

1. Alessandro Casella 52 punti,

2. Christopher Lucchesi jr. 42,

3. Davide Nicelli 38,

4. Fabio Farina 36.

Crediti Immagine di Copertina: Automobiles Peugeot