IndyCar | Ganassi aumenta la propria line-up: arriva anche Palou nel 2021

Aumenta la presenza di Chip Ganassi Racing in IndyCar Series nel 2021: la squadra statunitense è pronta ad allestire una quarta monoposto per Alex Palou. Lo spagnolo, che ha debuttato quest’anno, lascerà Dale Coyne Racing e il Team Goh per prendere il posto di Felix Rosenqvist, passato ad Arrow McLaren SP.

Palou approda nel team di Ganassi

Si tratta di un cambio di line-up davvero interessante per Ganassi: confermato ovviamente Scott Dixon che ha conquistato il titolo di quest’anno e Marcus Ericsson – che ha anche una buona dote di sponsor, oltre ad aver affrontato una buona stagione –, Chip ha deciso di ingaggiare il 23enne per la sua Dallara-Honda #10. L’iberico ha molta esperienza in monoposto: 3° nell’Euroformula Open al debutto su questo tipo di auto nel 2014, 3° nella Formula 3 giapponese nel 2017, 3° nella Super Formula nel 2019 e una vittoria nella GP3 Series e nella ex WSR V8 3.5. Nel 2020, supportato dal Team Goh, Palou è approdato in IndyCar Series e ha raccolto un 3° posto come miglior risultato, oltre a un giro veloce: quanto basta per ricevere la chiamata da Ganassi. «Affermare di essere entusiasta di fare questo step nella mia carriera sarebbe un eufemismo. Guidare per Chip Ganassi è solo un sogno che si avvera» ha ribadito Palou.

Ultimi dubbi sulla line-up di Ganassi

Ora, per Ganassi rimane solamente il dubbio per il pilota che dovrà correre gli appuntamenti su ovale al posto di Jimmie Johnson: il campione della NASCAR farà il suo esordio nella categoria ma disputerà solo i round stradali. Il nome che più circola oggi è quello di Oliver Askew, cacciato da McLaren per chiamare a sé proprio Rosenqvist.

