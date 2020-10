Formula E | Mercedes si affida a ancora a de Vries e Vandoorne per la stagione 2020-21

Dopo l’incredibile anno di debutto in Formula E, il Mercedes-Benz EQ Formula E Team è pronto a continuare anche nella stagione 2020-21 con Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne. «Siamo rimasti molti soddisfatti dei nostri piloti» ha detto Ian James, Team Principal della squadra tedesca.

De Vries e Vandoorne ancora con Mercedes in Formula E

Mercedes proseguirà la propria avventura in Formula E: è arrivato infatti oggi l’annunciato della confermata line-up di piloti, formata da de Vries e da Vandoorne, che siederà al volante delle due Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02, monoposto completamente aggiornata per tentare l’assalto al titolo. Nella stagione appena trascorsa, la Stella a Tre Punte ha colto la sua prima vittoria nell’ultima gara del finale di Berlino con Vandoorne che, tra l’altro, si è laureato vicecampione del campionato elettrico; meno fortunato invece de Vries, ma la classifica si è dimostrata molto corta nonostante il nederlandese abbia conquistato solo 27 punti in meno del compagno di squadra belga. Comunque, i due hanno dimostrato ottime performance e Mercedes ha ovviamente scelto per la continuità anche nel 2020-21.

Vandoorne: “Non vedo l’ora di tornare a correre”

«Entrambi hanno ottenuto ottime prestazioni, acquisito una preziosa esperienza con il team e hanno dimostrato di avere le giuste doti per la Formula E» ha continuato James. «Non solo sono incredibilmente veloci ma hanno anche l’intelligenza e la capacità mentale per affrontare la gestione dell’energia e la natura unica delle gare di questa serie. Ora possono portare questa esperienza nella Stagione 7». «Non vedo l’ora di tornare a correre, sembrano passati secoli dall’ultima gara di Berlino. Da allora abbiamo fatto alcuni test con la nuova monoposto» ha aggiunto Vandoorne. «Sono molto felice di poter disputare una seconda stagione con il team, mi sento molto a mio agio» ha concluso de Vries.

Copyright foto: Mercedes-Benz