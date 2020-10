Trofei Renault Rally | Clio Trophy Italia, Cazzaro campione 2020 con una gara d’anticipo

Con il Rally Due Valli dello scorso weekend è arrivato con una gara di anticipo il verdetto della prima stagione del Clio Trophy Italia, trofeo Renault con protagonista la nuova Clio Rally5.

Cazzaro e Brunaporto campioni Clio Trophy Italia, Porta vince il Due Valli

Tra banchi di nebbia ed asfalti sporchi e con un grip difficile da interpretare, l’equipaggio composto dal giovane Nicola Cazzaro e dal navigatore Giovanni Brunaporto riesce a portare a casa il titolo nel monomarca, mentre la vittoria di tappa al Due Valli è andata a Davide Porta ed Andrea Segir, trasparenti però per i punteggi del Trofeo – ma non quelli della classe R1 nel CIR. Per l’equipaggio del Delta Rally è bastato conquistare la piazza d’onore per ottenere il titolo nel Clio Trophy Italia, nella cui classifica dominano con 91,25 punti, pur patendo un imprevisto (ovvero, una toccata con la vettura, destino a cui sono andate incontro altre tre Clio Rally5 in gara) all’inizio della giornata dell’appuntamento veronese, per poi risalire la china verso l’ultimo giro del Due Valli. «Siamo felicissimi per il risultato finale del Trofeo, soprattutto per chi ci permette di correre e per la Delta Rally! Un po’ meno soddisfatti della gara, paghiamo ancora errori di inesperienza, ma siamo comunque “sopravvissuti” a un Rally cosi difficile», ha commentato Cazzaro, pilota classe 1992 che arriva dalle competizioni con le Auto Storiche, e sta affrontando quest’anno la sua prima stagione completa nei rally moderni e nei campionati titolati italiani.

Gli altri piazzamenti del Clio Trophy Italia al Due Valli

Sul podio anche Enrico Spreafico e Giovanni Frigerio, mentre completano la top 4 Paolo Raviglione ed Alessandro Rappoldi. Ritiro per il duo transalpino composto da Romain Di Fante e Jules Andre Auguste Escartefigue, finiti fuori strada nella PS2. Il Clio Trophy Italia ora si avvia alla conclusione al Trofeo ACI Como, di scena il prossimo weekend.