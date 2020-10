Formula Regional | Barcellona 2020: anteprima e orari del weekend

Continua il percorso stagionale del Formula Regional European Championship, pronto questo weekend a scendere in pista a Barcellona per il terzultimo appuntamento. Continua la sfida al vertice tra Gianluca Petecof e Arthur Leclerc con le due vetture di Prema.

Formula Regional, Barcellona 2020: programma ed orari

Venerdì 30 ottobre

09.48 – Prove libere 1 (40 minuti)

13.07 – Prove libere 2 (40 minuti)

15.57 – Qualifiche 1 e 2 (15’ / 15’)

Sabato 31 ottobre

11.10 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

17.05 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Domenica 1° novembre

10.30 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (EST). Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Barcellona 2020: anteprima del weekend

L’ultima tappa di Monza aveva regalato diverse sorprese: a cominciare dal velocissimo Patrik Pasma, capace di vincere ben due gare con la meno competitiva vettura di KIC Motorsport e segnando anche due pole position. Il finlandese è comunque ben lontano dall’insidiare i piani alti della classifica nonostante si trovi in quarta posizione: infatti, Petecof e Leclerc hanno rispettivamente 273 e 262 punti, mentre lui e Oliver Rasmussen (3°) ne possono disporre solo di 178 e di 227. Parlando dei due in cima alla vetta, il brasiliano si è leggermente riscattato con due secondi posti, mentre il monegasco ha perso un po’ la presa dopo l’incredibile tripletta del Mugello. Meglio era andato Rasmussen, vincitore di Gara 2 in Brianza. Novità invece per la trasferta spagnola: ad aggiungersi al gruppo ci sarà Matteo Nannini a bordo della monoposto di Monolite, al posto di Andrea Cola.

