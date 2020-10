Formula E | Audi conferma di Grassi e Rast per la stagione 2019-20

Anche l’Audi Sport ABT Schaeffler ha annunciato la propria line-up di piloti per la prossima stagione della Formula E: Lucas di Grassi e René Rast. Dopo aver corso assieme per la prima volta nel finale di Berlino, i due tenteranno l’assalto ai due titoli nel 2019-20.

Di Grassi e Rast: nuova line-up Audi per la prossima stagione

Per la prima volta da quando esiste la Formula E, l’Audi ha deciso di cambiare parte del proprio schieramento. Di Grassi è stato ovviamente confermato nonostante, purtroppo, non ha ottenuto una vittoria e il solo 6° posto finale in classifica, mentre René Rast ha preso il posto di Daniel Abt, licenziato dopo aver imbrogliato nella Race at Home Challenge durante il periodo di quarantena. Una coppia nuova dunque, anche se Rast ha già avuto modo di mettersi in gioco a Berlino ottenendo anche un 3° posto. «Con le sue prestazioni di Berlino, René ha dimostrato di sentirsi a suo agio in Formula E e, allo stesso tempo, è anche veloce. Si è assolutamente guadagnato il suo posto nel nostro team» ha detto Dieter Gass, boss di Audi Sport. Ricordiamo anche che Rast è ancora in lotta per il titolo del DTM di quest’anno.

Di Grassi: “Il meglio deve ancora venire”

Di Grassi è certamente felice di continuare a lavorare per Audi in Formula E: «Ho vissuto di tutto in questi sei anni: grandi vittorie, sconfitte, emozioni folli. E il meglio deve ancora venire perché da allora la Formula E è un Campionato del Mondo» riferendosi alla licenza rilasciata dalla FIA sul suo status di campionato internazionale. Tanta attesa per il primo appuntamento, attualmente previsto a metà gennaio del prossimo a Santiago del Cile.

