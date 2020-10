Ferrari Challenge | Posticipate le Finali Mondiali per la nuova ondata di contagi COVID-19

Dovevano tenersi originariamente prima ad Abu Dhabi, cambiando poi location a favore di Misano: invece, le Finali Mondiali 2020 del Ferrari Challenge sono state posticipate a data da destinarsi, causa la nuova ondata di contagi COVID-19 che sta colpendo l’Europa.

Il comunicato ufficiale di Ferrari sulle Finali Mondiali

Ecco quando si può leggere nel breve comunicato rilasciato ieri: «La nuova ondata di contagi da COVID-19 che si sta purtroppo diffondendo in tutta Europa e le restrizioni applicate dalle autorità nazionali per lo spostamento delle persone, hanno portato Ferrari alla decisione di posticipare le Finali Mondiali, programmate originariamente dal 5 all’8 novembre sul circuito di Misano Adriatico. Ferrari, che sin dall’inizio dell’emergenza ha messo al primo posto la salute e la sicurezza dei piloti, clienti, lavoratori e partner, ha preso questa decisione per tutelare tutte le persone che avrebbero partecipato all’evento. Le Finali Mondiali saranno riprogrammate non appena la situazione sanitaria lo permetterà per poter celebrare le Attività Sportive del Cavallino Rampante assieme ai propri clienti e tifosi».

Yas Marina doveva inizialmente ospitare le Finali Mondiali dal 4 al 7 novembre, sottolineando lo stretto rapporto con la pista di Abu Dhabi che ospita anche il Ferrari World. A settembre era arrivato invece un cambiamento dei programmi, con Misano che avrebbe avuto tale onorificenza sempre a novembre. Purtroppo, con la Francia e la Germania pronte a un nuovo lockdown e con l’Italia che ha chiuso ogni evento al pubblico – tra cui il Gran Premio della Formula 1 a Imola – è arrivata la decisione da parte di Ferrari di rinviare le Finali.

