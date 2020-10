IMSA | Laguna Seca 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo aver messo in archivio la Petit Le Mans a metà ottobre, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship si appresta al tramonto della stagione 2020 con il penultimo appuntamento di Laguna Seca. Ancora aperta la lotta nella classe DPi, con Ryan Briscoe e Renger van der Zande ancora al comando.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Laguna Seca 2020: programma ed orari

Sabato 31 ottobre

16.00 – Prove libere 1 (60 minuti)

20.00 – Prove libere (75 minuti)

Domenica 1° novembre

16.30 – Qualifiche (15’/15’/15’)

21.05 – Gara (200 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (EST). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Laguna Seca 2020: anteprima del weekend

Una vittoria quasi a sorpresa – e con una mossa poco ortodossa ai danni di Action Express Racing – quella conquistata da Briscoe e van der Zande a Road Atlanta. Il duo di Wayne Taylor Racing guida la generale con 215 punti, con 8 punti di vantaggio su Helio Castroneves e Ricky Taylor con l’Acura del Team Penske e 12 su Pipo Derani, accompagnato come sempre da Felipe Nasr. Laguna Seca è una tappa intermedia che anticiperà poi quanto vedremo alla 12 Ore di Sebring, decisiva per il titolo a cui Mazda sembra ormai tagliata dai giochi: Jonathan Bomarito-Harry Tincknell sono a quota 197 punti, mentre Oliver Jarvis-Tristan Nunez a 191, preceduti addirittura da Sébastien Bourdais con 199 punti. Ricordiamo inoltre che van der Zande lascerà WTR a fine anno, con la squadra che prenderà in mano le Acura nel 2021.

Corvette è pronta a chiudere i giochi nella classe GTLM: Antonio Garcia e Jordan Taylor, con 293 punti e cinque vittorie, vogliono la vittoria che potrebbe assicurare un bel vantaggio sugli inseguitori, rappresentati dai compagni di squadra Oliver Gavin-Tommy Milner (265 punti) e dalla BMW di John Edwards-Jesse Krohn (262). Se Porsche si era imposta alla Petit Le Mans, sulle gare sprint dovrebbe tornare lo strapotere nella nuova C8.R. Ancora tutto da decidere invece tra le GTD, con al momento Aaron Telitz in testa con 228 punti conquistati con la Lexus di AIM Vasser Sullivan (e con il compagno di equipaggio Jack Hawksworth a -2).

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – Hyundai Monterey SportsCar Championship: entry list

Copyright foto: Michael L. Levitt / LAT Images