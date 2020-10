FIA F3 | Test Jerez, Giorno 2: Doohan conclude al comando Trident

Si sono conclusi oggi i due giorni di test collettivi della Formula 3 a Jerez de la Frontera. A chiudere al vertice la giornata è stato Jack Doohan con Trident, velocissimo grazie a un tempo record di 1’29”041. Igor Fraga svetta invece nel pomeriggio con Hitech GP.

Doohan segna il record nei test della Formula 3

La sessione mattutina ha visto principalmente tutte le squadre concentrarsi sul giro secco: infatti, i tempi si sono notevolmente abbassati e Doohan è riuscito ad abbattere il muro dell’1’30”. L’australiano di Red Bull, davvero pimpante anche ieri, è stato quasi sempre in testa, ma bisogna dire che Clement Novalak ha chiuso alle sue spalli con un ritardo di soli 0”019 con la monoposto gestita sempre dal team italiano. Nonostante una bandiera rossa, Cana Williams si è fatto notare al 3° posto, ma ancor di più è il sorprendente Jak Crawford che ha chiuso con un ritardo di 0”007 dall’alfiere di Jenzer in quarta posizione con Hitech GP. In un gruppone di 19 piloti in meno di un secondo, in quinta piazza troviamo David Beckmann (Charouz), poi Dennis Hauger (Prema), Caio Collet (passato oggi ad ART Grand Prix), Jonathan Hoggard (Campos), Arthur Leclerc (Prema) ed Enzo Fittipaldi (HWA Racelab).

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Jack Doohan Trident 1m29.041s 42 2 Clement Novalak Trident 1m29.060s +0.019s 45 3 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m29.328s +0.288s 41 4 Jak Crawford Hitech GP 1m29.336s +0.295s 43 5 David Beckmann Charouz Racing System 1m29.350s +0.309s 27 6 Dennis Hauger Prema 1m29.361s +0.320s 29 7 Caio Collet ART Grand Prix 1m29.461s +0.420s 50 8 Johnathan Hoggard Campos Racing 1m29.514s +0.473s 35 9 Arthur Leclerc Prema 1m29.516s +0.475s 29 10 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m29.558s +0.517s 35 11 Igor Fraga Hitech GP 1m29.622s +0.581s 47 12 Pierre-Louis Chovet HWA Racelab 1m29.622s +0.587s 33 13 David Schumacher Trident 1m29.674s +0.633s 32 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m29.698s +0.657s 49 15 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m29.705s +0.664s 44 16 Matteo Nannini Hitech GP 1m29.718s +0.677s 33 17 David Vidales Campos Racing 1m29.728s +0.687s 34 18 Bent Viscaal MP Motorsport 1m29.833s +0.792s 40 19 Cameron Das Carlin 1m29.917s +0.876s 39 20 Jonny Edgar MP Motorsport 1m30.099s +1.058s 38 21 Oliver Rasmussen Prema 1m30.135s +1.094s 26 22 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m30.285s +1.244s 39 23 Nazim Azman Carlin 1m30.310s +1.269s 48 24 Ido Cohen Carlin 1m30.410s +1.369s 47 25 Sophia Floersch HWA Racelab 1m30.590s +1.549s 43 26 Francesco Pizzi MP Motorsport 1m30.634s +1.593s 35 27 Rafael Villagomez Jenzer Motorsport 1m30.744s +1.703s 28 28 Konsta Lappalainen Charouz Racing System 1m30.924s +1.883s 37 29 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m30.960s +1.919s 34 30 Alessandro Famularo Campos Racing 1m31.082s +2.041s 35

Fraga il migliore del pomeriggio

Nel pomeriggio, il lavoro si è principalmente concentrato sul long run e i riferimenti erano notevolmente (ma non troppo) più alti. Fraga ha mostrato di avere comunque stoffa da vendere con un crono di 1’30”091, con Williams che sale al 2° posto ma con un margine di 0”147. Collet balza in terza posizione, seguito da Hauger, Leclerc e Hoggard; costui, nonostante una stagione praticamente sabbatica, ha sempre centrato la top-10 tra ieri e oggi. Cameron Das è 7° con Carlin, mentre a concludere i primi dieci ci sono Frederik Vesti (ART), David Beckmann (Charouz) e Bent Viscaal (MP Motorsport).

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Igor Fraga Hitech GP 1m30.091s 55 2 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m30.238s +0.147s 36 3 Caio Collet ART Grand Prix 1m30.259s +0.168s 43 4 Dennis Hauger Prema 1m30.334s +0.243s 35 5 Johnathan Hoggard Campos Racing 1m30.543s +0.452s 33 6 Arthur Leclerc Prema 1m30.564s +0.474s 31 7 Cameron Das Carlin 1m30.570s +0.479s 33 8 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m30.620s +0.529s 41 9 David Beckmann Charouz Racing System 1m30.670s +0.579s 34 10 Bent Viscaal MP Motorsport 1m30.768s +0.677s 32 11 Oliver Rasmussen Prema 1m30.772s +0.681s 35 12 Matteo Nannini Hitech GP 1m30.832s +0.741s 59 13 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m30.944s +0.853s 42 14 Sophia Floersch HWA 1m31.088s +0.997s 46 15 David Vidales Campos Racing 1m31.142s +1.051s 53 16 Enzo Fittipaldi HWA 1m31.153s +1.062s 55 17 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m31.503s +1.412s 41 18 Ido Cohen Carlin 1m31.700s +1.609s 33 19 Pierre Louis Chovet HWA 1m31.721s +1.630s 55 20 Nazim Azman Carlin 1m31.793s +1.702s 34 21 Alessandro Famularo Campos Racing 1m31.828s +1.738s 29 22 Rafael Villagomez Jenzer Motorsport 1m31.858s +1.767s 37 23 Konsta Lappalainen Charouz Racing System 1m31.929s +1.838s 56 24 Francesco Pizzi MP Motorsport 1m32.021s +1.930s 40 25 Jack Doohan Trident 1m32.294s +2.203s 50 26 Jak Crawford Hitech GP 1m32.426s +2.335s 54 27 Clement Novalak Trident 1m32.468s +2.377s 56 28 David Schumacher Trident 1m32.715s +2.625s 43 29 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m32.954s +2.863s 48 30 Jonny Edgar MP Motorsport 1m32.976s +2.885s 48

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited