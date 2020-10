FIA F3 | Test Jerez, Giorno 1: Stanek al top con ART Grand Prix, segue Leclerc

È Roman Staněk ad aprire la prima giornata di test collettivi della Formula 3 a Jerez de la Frontera. Sul circuito spagnolo, il pilota ceco è salito al volante della monoposto di ART Grand Prix e ha segnato il miglior riferimento di 1’29”928 nel pomeriggio davanti ad Arthur Leclerc.

Doohan svetta nella sessione mattutina con Trident

La mattina si era aperta con il primo tempo fatto segnare dalla Trident di Jack Doohan, ad appena 17 minuti dall’inizio della sessione di tre ore. L’australiano, che quest’anno ha corso con HWA Racelab ma senza ottenere ottimi risultati, si sta facendo ben vedere con il team italiano e, anche se è poi rimasto ai box quasi due ore prima di ritornare in pista, segnando il crono definitivo di 1’30”165. Dennis Hauger non si è avvicinato poi così tanto con Prema, con un giro più lento di 0”226. In ottima forma anche Calan Williams con Jenzer nonostante una stagione abbastanza sfortunata, mentre Frederik Vesti si è unito ad ART Grand Prix per prendersi la quarta piazza. Ancora bene il nostro Matteo Nannini, 5° con MP Motosport, seguito da Johnathan Hoggard (Hitech GP), Cameron Das (Carlin), Igor Fraga (Hitech GP), Clement Novalak (Trident) e David Schumacher (Trident). Una sola bandiera rossa vista a causa di Jak Crawford con Hitech GP.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Jack Doohan Trident 1m30.165s 19 2 Dennis Hauger Prema 1m30.391s +0.226s 23 3 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m30.473s +0.308s 27 4 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m30.554s +0.389s 31 5 Matteo Nannini MP Motorsport 1m30.566s +0.401s 24 6 Johnathan Hoggard Hitech GP 1m30.621s +0.456s 29 7 Cameron Das Carlin 1m30.696s +0.531s 32 8 Igor Fraga Hitech GP 1m30.698s +0.533s 31 9 Clement Novalak Trident 1m30.701s +0.536s 28 10 David Schumacher Trident 1m30.704s +0.539s 32 11 Roman Stanek ART Grand Prix 1m30.858s +0.693s 29 12 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m30.890s +0.725s 36 13 Arthur Leclerc Prema 1m30.925s +0.760s 24 14 Pierre-Louis Chovet HWA Racelab 1m30.982s +0.817s 39 15 David Vidales Campos Racing 1m31.056s +0.891s 34 16 Caio Collet Prema 1m31.093s +0.928s 26 17 Jak Crawford Hitech GP 1m31.116s +0.951s 23 18 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m31.221s +1.056s 31 19 Jonny Edgar MP Motorsport 1m31.243s +1.078s 23 20 David Beckmann Charouz Racing System 1m31.370s +1.205s 15 21 Francesco Pizzi MP Motorsport 1m31.450s +1.286s 27 22 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m31.515s +1.350s 31 23 Petr Ptacek Campos Racing 1m31.556s +1.391s 35 24 Rafael Villagomez Jenzer Motorsport 1m31.586s +1.421s 27 25 Alessandro Famularo Campos Racing 1m31.931s +1.766s 35 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m32.061s +1.896s 31 27 Nazim Azman Carlin 1m32.149s +1.985s 34 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m32.246s +2.081s 28 29 Konta Lappalainen Charouz Racing System 1m32.526s +2.361s 28 30 Ido Cohen Carlin 1m32.754s +2.589s 26

Stanek il più veloce nel pomeriggio con ART Grand Prix

Nel pomeriggio i tempi sono leggermente scesi e a chiudere la giornata è stato Staněk, per soli 0”048 più veloce di Leclerc con Prema. Hoggard sale invece in terza posizione: il britannico – che ha vinto l’Aston Martin Autosport BRDC Young Driver nel 2019 – non ha corso stabilmente quest’anno, prendendo parte a un appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, del Porsche Carrera Cup asiatica e della Formula Renault Eurocup; nonostante ciò, ha dimostrato di non aver perso le proprie doti. Alle sue spalle troviamo Doohan, poi Hauger, Enzo Fittipaldi (HWA), Novalak, Fraga, Vesti e Caio Collet (Prema). Anche qui c’è stata una bandiera rossa, stavolta per colpa di Fraga.

Pos Driver Team Time Laps 1 Roman Stanek ART Grand Prix 1m29.928s 34 2 Arthur Leclerc Prema 1m29.976s 32 3 Johnathan Hoggard Hitech GP 1m30.014s 36 4 Jack Doohan Trident 1m30.161s 26 5 Dennis Hauger Prema 1m30.199s 31 6 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m30.202s 31 7 Clement Novalak Trident 1m30.222s 30 8 Igor Fraga Hitech GP 1m30.297s 34 9 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m30.338s 37 10 Caio Collet Prema 1m30.356s 34 11 David Schumacher Trident 1m30.431s 29 12 David Beckmann Charouz Racing System 1m30.462s 25 13 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m30.540s 36 14 David Vidales Campos Racing 1m30.541s 31 15 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m30.575s 48 16 Pierre-Louis Chovet HWA Racelab 1m30.585s 48 17 Jak Crawford Hitech GP 1m30.688s 37 18 Jonny Edgar MP Motorsport 1m30.748s 39 19 Cameron Das Carlin 1m30.754s 20 20 Nazim Azman Carlin 1m30.927s 31 21 Ido Cohen Carlin 1m31.151s 34 22 Petr Ptacek Campos Racing 1m31.159s 36 23 Francesco Pizzi MP Motorsport 1m31.255s 37 24 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m31.282s 38 25 Matteo Nannini MP Motorsport 1m31.311s 39 26 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m31.363s 33 27 Alessandro Famularo Campos 1m31.390s 33 28 Rafael Villagomez Jenzer Motorsport 1m31.454s 41 29 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m31.870s 33 30 Konsta Lappalainen Charouz Racing System 1m32.037s 38

