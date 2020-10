Formula Renault | Colapinto e Quinn vincono a Spa-Francorchamps, Martins ancora leader

Sono Franco Colapinto e Alex Quinn a conquistare le due vittorie bagnate della Formula Renault Eurocup a Spa-Francorchamps, quartultimo round della stagione 2020. Victor Martins continua a rimanere saldo in testa alla classifica generale.

Colapinto vince la “sprint” di Gara 1

Nella Gara 1 corsa al venerdì, è stato Colapinto a imporsi nonostante la pioggia e un brutto incidente abbiano fatto intervenire una bandiera rossa con largo anticipo. L’argentino di MP Motorsport ha preso subito il comando al via, sfilando all’esterno il poleman Martin e Ugo de Wilde; da lì non ha più avuto problemi a mantenere la testa della corsa, con Martins riuscito ad avvicinarsi ai suoi scarichi ma poi finito largo per l’aquaplaning. Con il peggiorare delle condizioni e lo schianto di Reshad de Gerus contro le barriere in uscita da Raidillon, la direzione gara ha deciso di concludere anzitempo la manche con soli quattro giri completati: così la vittoria a Colapinto, seguito da Martins e da de Wilde sul podio. In classifica poi troviamo Quinn, l’ottimo Kas Haverkort – al suo secondo weekend nel monomarca –, Amaury Cordeel, Caio Collet, Hadrien David, Williams Alatalo e David Vidales.

Formula Renault Eurocup 2020 – Spa-Francorchamps, Gara 1: classifica

Quinn risale dal fondo in Gara 2

Grandiosa rimonta da parte di Quinn in Gara 2, in una manche resa incerta dalla scelta delle gomme; infatti, Martins, Collet e Colapinto sono partiti con le slick ma ciò non ha portato alcun frutto. A guadagnarci sono stati coloro che hanno deciso per le mescole da bagnato, tra cui proprio Quinn che, partito dal fondo, ha recuperato sette posizioni nel primo giro. Velocemente il britannico ha poi sorpassato Martins e Alatalo entro il 3° giro, concentrandosi poi sul leader de Wilde che ha nettamente sopravanzato. Gregoire Saucy è emerso nel finale prendendosi il 4° posto, davanti al compagno di squadra Martins e all’ancora ottimo Haverkort. Collet è 6°, seguito da Tijmen van der Helm, Laszlo Toth e Alatalo; lui e il suo teammate David Vidales sembravano aver qualcosa in più all’inizio, ma sono decisamente sprofondati con lo spagnolo addirittura ritirato.

Formula Renault Eurocup 2020 – Spa-Francorchamps, Gara 2: classifica

