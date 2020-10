GTWC Europe | 24 Ore di Spa, 6a ora: Fraga tiene al comando la Mercedes di AKKA ASP

Sei ore passate tranquille alla 24 Ore di Spa, valida per il GT World Challenge Europe e l’Intercontinental GT Challenge. Felipe Fraga mantiene al comando la Mercedes-AMG #88 di AKKA ASP dopo gli stint di Raffaele Marciello, lasciando però alcune ore alla Lamborghini di Orange1 FFF Racing Team.

Mercedes-AMG al comando, insegue Lamborghini

La pioggia continua a rendere insidiosa la pista di Spa-Francorchamps, cosa che ha comunque caratterizzato tutto questo weekend. Marciello ha ben aperto la corsa mantenendo la testa al via, percorrendo poi di fila tre stint prima di consegnare la vettura nelle mani di Fraga. A sbucare però è stata la Lamborghini #63 con Andrea Caldarelli, poi ritornato alle spalle dell’equipaggio della Mercedes-AMG ma con uno svantaggio di appena un secondo. Porsche è al 3° posto con GPX Racing e Patrick Pilet sulla #12, mentre la Ferrari è ben piazzata al 4° posto con AF Corse e Nicklas Nielsen sulla #51. Brutte notizie invece per Audi: proprio allo scoccare della sesta ora, Kelvin van der Linde è stato costretto a parcheggiare la propria auto dopo Raidillon con il motore in panne; in quel momento il sudafricano del Team WRT occupava la seconda piazza, lasciando quindi le redini a Patric Niederhauser sulla #66 di Attempto, al momento 5°. Qualche ora prima la malasorte è toccata a Charles Weerts, entrato in contatto con la BMW di Nicky Catsburg poi costretto al ritiro.

Honda in top-10 con van der Zande

Renger van der Zande è incredibilmente 6° con la Honda ufficiale, seguito dalla Porsche #47 di KCMG di Lietz Richard e dalla Porsche #98 di Rowe con Earl Bamber. Chiude la top-10 momentanea la Bentley #3 di K-PAX con Maxime Soulet e la Porsche #54 di Dinamic con Christian Engerlhart. Thomas Preining ha rischiato di picchiare seriamente la propria Porsche ma è comunque 11°, mentre la Mercedes-AMG del Team HRT è solamente 13esima. Da segnalare l’uscita di scena della Lamborghini #19 di Orange1 FFF Racing Team dopo aver colpito il guard-rail nelle prime ore.

GT World Challenge powered by AWS 2020 – Total 24 Hours of Spa, gara (6a ora): classifica (in arrivo)

