ERC | Mikkelsen iscritto al Rally Ungheria con una Skoda Fabia Rally2

Archiviata la stagione dei test con Pirelli per il WRC, Andreas Mikkelsen in questa volata finale del 2020 non resterà con le mani in mano, ma farà una incursione nel territorio dell’ERC.

Mikkelsen ritrova Floene in Ungheria

Il norvegese infatti è stato chiamato dal Topp-Cars Rally Team per correre su una delle Skoda Fabia Rally2 Evo in gara al Rally di Ungheria, quarto round del Campionato Europeo previsto per il 6-8 novembre. Al suo fianco ci sarà Ola Fløene, navigatore che ha diviso con Mikkelsen il periodo in WRC con Volkswagen e buona parte della carriera su vetture di marchi come Subaru, Ford e Skoda. Ed è proprio la divisione motorsport della casa ceca ad aver goduto della presenza del norvegese durante i recenti test con la Fabia R5 svolti su asfalto in Belgio: test che in pratica intuiamo siano serviti anche da preludio ed allenamento per la gara ungherese dell’ERC. Skoda Motorsport fornirà quindi la Fabia Rally2 Evo all’equipaggio Mikkelsen-Fløene per i test pre-gara di Pécs, in vista dell’evento europeo al via tra poche settimane.

🇭🇺 Világbajnoki futamgyőztessel erősít csapatunk a Rally Hungary-n! 🤩 🇬🇧 World Championship rally-winning Norwegian… Pubblicato da Topp-Cars Rally Team su Venerdì 23 ottobre 2020

“Mikkelsen la scelta giusta per esperienza e conoscenza tecnica”

«L’anno scorso abbiamo supportato Kalle Rovanperä al Szilveszter Rallye e ora portiamo ai fan ungheresi un’altra stella», ha commentato Marek Fuks, team manager della Topp-Cars Rally. «Andreas ha una grande esperienza e conoscenza tecnica, per cui era la scelta giusta per noi. Siamo felici di avere un ex-Volkswagen WRC nella nostra line-up in quello che ci auguriamo essere un evento di successo». L’ex WRC, che punta a rientrare in futuro nel Mondiale, ha affermato: «Non vedo l’ora di cominciare la collaborazione con il Topp-Cars Rally Team e lottare per vincere il Rally Hungary»: il pilota infatti sarà in piena gara e potrà anche ottenere punti nell’ERC. «Sono carico per questo round del FIA European Rally Championship. Spero che con Ola e il team ci si possa divertire».

Il Topp-Cars Rally Team schiererà anche altre due vetture, ovvero una Fabia Rally2 Evo con a bordo Ádám Velenczei e Tamás Szőke, in gara nell’ERC1 Junior, e una Peugeot 208 R2 per Csaba Viszló, a sua volta iscritto nell’ERC3 ed ERC3 Junior.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport