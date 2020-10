Trofei Renault Rally | Clio Trophy Italia, penultimo appuntamento al Rally Due Valli

Penultimo appuntamento stagionale con il Clio Trophy Italia, la novità nei Trofei Renault Rally studiata per dare spazio competitivo alla nuova Clio Rally5: si fa tappa al Rally Due Valli, round valido per il Campionato Italiano Rally, CIWRC e Coppa Rally di Zona, in programma tra oggi e domani.

Cazzaro difende la leadership nel Clio Trophy Italia

Nella 38esima edizione dell’evento sugli asfalti veronesi ritroveremo così il gruppo di equipaggi sulla vettura della Losanga reduce dal turno del monomarca saltato del Rallye Sanremo, appuntamento cancellato per via del maltempo. Si riprende così dal Due Valli con la corsa di Nicola Cazzaro, che dopo il Rallye di San Martino di Castrozza (a conti fatti, l’ultima gara svolta dai trofeisti Clio prima di questo weekend) ha preso il largo in classifica, conquistando la vetta a quota 58,85 punti. A contendere la leadership al pilota navigato da Giovanni Brunaporto sulla Clio V Rally preparata dalla Scuderia Palladio non ci sarà però l’attuale diretto inseguitore, ovvero Giacomo Martinelli, vincitore del round del Ciocco.

Gli altri equipaggi al Rally Due Valli

Troveremo però altri quattro equipaggi in gara, come il terzo in classifica Enrico Spreafico, che al momento ha un gap di 33,65 lunghezze da Cazzaro, e che sarà guidato da Giovanni Frigerio; al via anche Davide Porta con Andrea Segir, per il Winners Rally Team e che ricordiamo primi nella R1 al Targa Florio di quest’anno, Paolo Raviglione con Alessandro Rappoldi per Nordovest Racing e i francesi Romain Di Fante e Jules Andre Auguste Escartefigue, primi di classe e nel Clio Trophy transalpino al Rallye Mont-Blanc Morzine dello scorso settembre.