TCR Europe | Spa-Francorchamps, Gara 1: Azcona di rimonta con la Cupra

Prestazione da urlo per Mikel Azcona alla sua prima uscita stagionale nel TCR Europe. In Gara 1 a Spa-Francorchamps, lo spagnolo conquista una splendida vittoria rimontando dal 14° posto sulla griglia di partenza e sorpassando al penultimo giro Tom Coronel.

Azcona indomabile, Coronel 2° davanti ad Halder

L’alfiere di Cupra nel FIA WTCR è ritornato nella serie che aveva vinto due anni fa, stavolta con un esemplare della vettura iberica allestita da Volcano Motorsport. Non era andata bene nelle qualifiche di stamattina, ma lo spagnolo ha rimediato alla 14esima posizione con una bella rimonta: già nel primo giro era riuscito a entrare nella top-10 poi, sfruttando anche un breve periodo sotto Safety Car al 2° giro, ha piazzato diversi sorpassi su una pista completamente bagnata, giungendo fino alle spalle di Coronel che guidava la corsa. Al penultimo giro, prima di affrontare la vecchia Bus Stop, Azcona ha piazzato l’attacco vincente e ha concluso con diversi secondi di vantaggio sul collega nederlandese, anche lui protagonista del Mondiale. Mike Halder è riuscito invece a centrare il podio con la propria Honda, confermandosi quindi leader della classifica generale.

Flop Hyundai con BRC, delude Bennani

Andreas Bäckman si conferma al 4° posto con la Hyundai di Target Competition, davanti al compagno di squadra John Filippi. Deludente la performance del poleman Mehdi Bennani, sceso in sesta piazza con l’Audi di Comtoyou con il teammate Sami Taoufik subito alle sue spalle. Daniel Lloyd si accontenta dell’8° posto ma deve notevolmente spingere di più se vuole rimanere in lotta per il titolo. Nicola Baldan centra il 9° posto con la nuova Cupra Leon Competición, sfruttando anche i contatti altrui. Completa i primi dieci Pepe Oriola, relegando Julien Briché e Jimmy Clairet nelle posizioni successive. Impressionante flop di BRC Racing Team: Mat’o Homola è 15°, Daniel Nagy 17°. Ritirati Jessica Bäckman e Nicolas Baert, entrati in contatto proprio al primo giro.