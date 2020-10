CIR – CIWRC | Rally Due Valli 2020, la programmazione tv e web

Il programma del Rally Due Valli 2020 sta entrando nel vivo con la disputa dello shakedown, attualmente in corso in condizioni di pioggia e che si concluderà ad inizio sera. Come tutte le gare che abbiamo visto quest’anno, anche l’evento nella zona del veronese sarà a porte chiuse, motivo per cui anche in questa occasione ci sarà una copertura mediatica dedicata.

Rally Due Valli 2020, le dirette streaming

ACI Sport infatti garantirà il suo consueto spazio in collegamento dal parco assistenza e dai riordini, visibile in diretta sul sito acisport.it e suoi canali ufficiali Facebook sia della Federazione che del campionato e degli organizzatori del Due Valli (digitando /CIRally, /CIWRC, /RallyDueValli e /AutomobileClubVerona). Già stasera avremo uno speciale dedicato allo shakedown, mentre domani un quarto d’ora prima delle sette di mattina sino all’arrivo previsto alle 21:30 ci sarà una copertura dedicata per tutta la giornata, con interviste e riepiloghi. Questo lo specchietto delle dirette streaming, che ricordiamo si potranno vedere sul sito di ACI Sport, sulle pagine Facebook che abbiamo riportato ed anche su MS Motor TV, canale 228 di Sky:

Venerdì 23 | ore 19:30 | Speciale shakedown

Sabato 24 | Ore 6:45 | Partenza

Sabato 24 | Ore 8:25 | PS1 TOMASI AUTO Ca’ Del Diaolo/1

Sabato 24 | Ore 9:35 | PS3 Porcara/1

Sabato 24 | Ore 10:40 | Riordino 1

Sabato 24 | Ore 13:55 | PS4 TOMASI AUTO Ca’ del Diaolo/2

Sabato 24 | Ore 17:05 | Parco Assistenza 2

Sabato 24 | Ore 19:20 | PS7 TOMASI AUTO Ca’ del Diaolo/3

Sabato 24 | Ore 21:30 | Arrivo

Il resto della programmazione dedicata al Rally Due Valli 2020

Inoltre in questo appuntamento valido in particolare per il Campionato Italiano Rally e il Campionato Italiano WRC ci sarà uno spazio ad hoc, dal titolo Gli appuntamenti – Il Rally Due Valli raccontato dai suoi protagonisti, ovvero una serie di interviste inedite con piloti protagonisti di ieri e di oggi della gara veronese, come Emanuele Arbetti, Gianfranco Cunico, Luca Hoelbling, Vanni Pasquali, Umberto Scandola e Pietro Zumerle: questi incontri saranno trasmessi nei collegamenti in diretta che abbiamo elencato qui sopra, in collaborazione con il main partner del Due Valli Tomasi Auto.

Non ultimo, ci saranno anche degli approfondimenti in tv, con la già citata MS Motor TV e Rai Sport, come si può leggere nel palinsesto messo a disposizione da ACI Sport sul suo sito e consultabile qui.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport