TCR Europe | Spa-Francorchamps 2020: anteprima e orari del weekend

Il TCR Europe si sposta a Spa-Francorchamps per il penultimo appuntamento stagionale, a supporto della 24 Ore di Spa. Mike Halder è il nuovo capoclassifica dopo l’ultimo round disputato a Barcellona, ma i giochi per il titolo sono ancora pienamente aperti.

TCR Europe, Spa-Francorchamps 2020: programma ed orari

Giovedì 22 ottobre

16.55 – Prove libere 1 (30 minuti)

Venerdì 23 ottobre

09.00 – Prove Libere 2 (30 minuti)

12.10 – Qualifiche (20’/10’)

16.50 – Gara 1 (30 minuti)

Sabato 10 ottobre

11.50 – Gara 2 (30 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Spa-Francorchamps 2020: anteprima del weekend

Halder, grazie a una vittoria in Gara 1 e al 5° posto in Gara 2 in Spagna, può al momento godersi la cima della classifica in solitaria con 198 punti, conquistati con la sua Honda autogestita. Daniel Lloyd, che fino ad ora si trovava in vetta, è sceso al 4° posto dopo aver totalizzato zero punti nelle ultime tre manche, compresa Gara 2 di Monza di fine settembre; il britannico, grande favorito con la Honda del Brutal Fish Racing Team, è rimasto bloccato a 173 punti, sorpassato non solo da Halder ma anche dalle Audi di Mehdi Bennani (185) e di Nicolas Baert (177), entrambe gestite da Comtoyou. Chi si sono avvicinati con delle buone performance sono anche Daniel Nagy e Mat’o Homola: i due alfieri Hyundai del BRC Racing Team sono a quota rispettivamente 161 e 148 e potrebbero tentare un assalto sia in Belgio che nell’ultima tappa di Jarama, Spagna.

Novità per quanto riguarda il parco partenti di Spa-Francorchamps: ritorna Tom Coronel con la Honda del Boutsen Ginion Racing, mentre Mikel Azcona prenderà in mano la Cupra del Volcano Motorsport per la sua prima presenza stagionale nell’europeo. Non vedremo invece Felice Jelmini con la Hyundai di PMA Motorsport che per precauzione rispetto al COVID-19 ha deciso di rimanere a casa; a rappresentare l’Italia ci sarà Nicola Baldan, pronto a ritornare con una vettura TCR con la nuovissima Cupra Leon Competición allestita da Élite Motorsport.

TCR Europe 2020 – Spa-Francorchamps: entry list

