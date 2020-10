RX Italia | Bossetti centra il podio nel finale di stagione a Maggiora

Si conclude con una ciliegina sulla torta la stagione 2020 di Filippo Bossetti nel Campionato Italiano Rallycross: nell’ultimo doppio appuntamento di Maggiora, il pilota novarese ha centrato il podio nella gara del sabato con GMN Motorsport.

Podio in gara al sabato per Bossetti, sfortuna alla domenica

Il pilota GMN Motorsport aveva iniziato in modo convincente fin da subito con il terzo round di campionato. Dopo il buon passo nelle libere, Bossetti è stato in grado di collezionare un sesto e due primi posti (con miglior giro) durante le batterie. Passo poi confermato e incrementato anche in semifinale con il terzo e posto e ancora il giro più veloce. Nella finalissima del round 3, Bossetti ha poi completato l’opera non sbagliando nulla, strategia joker lap compresa, portando a casa una gara da urlo e il terzo posto assoluto con il giro più veloce della gara fatto segnare in 0’43”950. Dopo la grande gioia del primo giorno di gara, nella domenica di Maggiora, valida come round 4, Filippo ha provato il bis ripartendo dal primo tempo nelle libere. Batterie ancora nelle prime posizioni per Bossetti, assolutamente in palla e in piena lotta per il Campionato. In semifinale, Bossetti ha poi lanciato un chiaro segnale alla concorrenza, piazzandosi ancora in seconda posizione con l’ennesimo miglior giro in 0’43”331.

La finalissima del round 4, tuttavia, ha rappresentato l’ultima altalena di emozioni della stagione con la grande partenza, decisa e cattiva per difendere la P2. Dopo i primi giri, nel tentativo di chiudere il gap con il primo, Bossetti ha poi commesso l’errore della gara finendo in testa coda in curva 1 e ripartendo dal fondo. Finale conclusa anzitempo per il novarese, costretto al ritiro quando si trovava in piena rimonta, per un contatto causato da un avversario. Bossetti resta comunque soddisfatto per l’ottimo potenziale espresso, premiato dal podio del sabato e dalla lotta per il successo della domenica.

Le parole di Filippo Bossetti al termine della stagione

«Sono indubbiamente contento per tutto quello che abbiamo dimostrato in pista e per il grande lavoro svolto insieme al team e al mio spotter Michele Bormolini [pilota per l’ACI Team Italia nel Campionato Italiano Rally Junior, ndr]. Tornare sul podio è stato emozionante, peccato per domenica perché sapevo di poter vincere ma queste sono le corse. Ringrazio il team e tutti coloro che hanno sostenuto la nostra stagione e la mia famiglia!».

