Formula E | Santiago del Cile e Diriyah aprono la stagione 2020-21 con un doppio round

Saltano fuori le prime conferme per la nuova stagione 2020-21 della Formula E: ad inizio del prossimo anno sono infatti programmati i primi due doppi appuntamenti di Santiago del Cile e di Diriyah, mentre si sta ancora lavorando sulle tappe successive.

Santiago del Cile e Diriyah confermate a inizio 2021

La stagione 7 comincerà ufficialmente a gennaio. Questo è stato deciso dalla Formula E, con il Cile che avrà l’onore di ospitare il primo appuntamento del campionato elettrico il 16 e il 17 del primo mese del 2021. Nella capitale cilena si terranno ben due gare, sempre nel classico circuito locato al Parque O’Higgins, una delle più grandi aree verdi della città. Il percorso proseguirà poi in Arabia Saudita il 26 e il 27 dello stesso mese, tornando per il terzo anno consecutivo a Diriyah – una città che si trova in prossimità della capitale Riad – con il percorso che si sviluppo alle storiche mura che caratterizzano il paesaggio. Come dichiarato dal comunicato stampa della serie, Santiago sarà disputata a porte chiuse, mentre c’è l’intenzione di aprire gli spalti al pubblico per quanto riguarda Diriyah.

Gli altri dubbi sul calendario

Altre notizie riguardano Città del Messico e Sanya: le due gare (13 settembre per il Messico, 13 marzo per la Cina) sono state posticipate a fine anno, in due paesi gravemente colpiti dalla pandemia di COVID-19. La Formula E ha detto che continuerà a lavorare con le autorità locali per monitorare la situazione, con la prossima serie di gare che verrà confermata a inizio 2021. Dita incrociate per l’ePrix di Roma, programmato per il 10 aprile 2021, mentre ricordiamo le altre tappe nel calendario provvisorio: Parigi (24 aprile), Monaco (8 maggio), Seoul (23 maggio), una data da confermare il 5 giugno, Berlino (19 giugno), New York (10 luglio) e Londra (24-25 luglio).

Copyright foto: LAT Images / Formula E