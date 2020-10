CIGT | BMW Team Italia trionfa in Gara 1 a Monza, successo anche tra le GT4 in Gara 2

Due successi portati a casa dal BMW Team Italia nell’appuntamento di Monza della serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo. In Gara 1 è arrivata la vittoria assoluta con Stefano Comandini e Marius Zug, mentre Simone Riccitelli e Francesco Guerra hanno ottenuto il trionfo tra le GT4 in Gara 2.

Il resoconto delle due gare degli equipaggi BMW

Prima gara emozionante per l’equipaggio della BMW M6 GT3. Nelle concitate prime fasi, Zug ha lasciato qualche posizione alla Prima Variante ma con determinazione ha iniziato una stupenda rimonta senza mai perdere contatto con gli avversari. Dopo il pit-stop, Comandini ha trovato la mossa vincente su Vezzoni e si è riportato al comando, difendendo la posizione fin sul traguardo che ha visto l’equipaggio BMW Team Italia cogliere il primo successo stagionale. Prestazione di carattere anche per la BMW M4 GT4 con Riccitelli prima e Guerra poi che hanno lottato con i migliori equipaggi della categoria e hanno chiuso ai piedi del podio, in quarta piazza, incamerando punti importanti per il campionato.

In gara due l’equipaggio #7 ha visto al via Comandini che ha mantenuto la posizione confermando i valori messi in campo al sabato. Dopo il pit-stop, nel corso del quale la BMW M6 GT3 ha scontato l’handicap tempo derivante dal successo in Gara 1, Zug è rientrato al sesto posto e si è messo all’inseguimento dei rivali. A pochi giri dalla fine, un problema tecnico ha però rallentato il tedesco che è stato così costretto a parcheggiare in corsia box. Soddisfazione in GT4, con Guerra e Riccitelli che hanno messo a segno una prestazione impeccabile. Non sono mancate le emozioni, con Guerra che nel primo stint ha inizialmente perso la testa della corsa salvo tornare al comando dopo sei giri con un bellissimo sorpasso su De Castro. Nel finale Riccitelli è stato altrettanto efficace nel difendere la posizione dagli attacchi di Belicchi ed è andato così a cogliere la terza affermazione stagionale in GT4 per l’equipaggio BMW Team Italia.

Le parole di Ravaglia al termine del weekend

Roberto Ravaglia, Team Manager del BMW Team Italia, ha detto: «È stato un bel weekend, abbiamo vinto sia sabato che domenica e nel complesso non possiamo che essere soddisfatti: abbiamo dimostrato velocità, passo gara ed efficacia. Peccato per gara due, che sicuramente ci avrebbe visti ancora una volta tra i protagonisti della classifica assoluta con la BMW M6 GT3. Restiamo in lotta in entrambe le classifiche, assoluta e GT4 PRO-Am, e ci prepariamo per il gran finale di Vallelunga che affronteremo con la consueta determinazione».

Copyright foto: BMW Italia