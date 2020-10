Hyundai schiera Tanak al South Belgian Rally in vista di Ypres. Huttunen iscritto al Rally Due Valli

Non sappiamo se Hyundai Motorsport resterà anche in futuro nel WRC, ma intanto la squadra si concentra sul presente e sull’obiettivo principale del titolo costruttori nel Mondiale Rally, e a dare il meglio di sé anche nelle categorie di supporto del campionato.

All’orizzonte si profila il penultimo appuntamento dell’anno, l’Ypres Rally in Belgio, sebbene ricada in un periodo molto complesso per colpa della seconda ondata della pandemia che sta investendo l’Europa. Prima del round previsto il 19-22 novembre, Hyundai schiererà alcuni suoi piloti ufficiali in gare che si terranno nel lasso di tempo che ci separa dal settimo appuntamento WRC.

Tanak e Breen al South Belgian Rally

Nei giorni scorsi era stato annunciato l’impiego di Craig Breen, che torna sulla terza i20 Coupé WRC in occasione di Ypres, all’Aarova Rally Oudenaarde nel weekend 10-11 ottobre, vinto tra l’altro dall’irlandese, e al South Belgian Rally del 23-24 di questo mese, sempre sulla vettura coreana e con al fianco il fidato Paul Nagle. Ebbene, in occasione di quest’ultima gara nazionale belga da 12 prove speciali per 152,28 km cronometrati Hyundai Motorsport ha annunciato l’iscrizione anche di Ott Tanak, che necessita alla pari del collega di un altro po’ di pratica sugli asfalti con la vettura. Fondo su cui l’estone ha gareggiato pochissimo quest’anno con la i20 WRC e, in quelle rare volte in cui l’ha fatto, non ha dato prova di prestazioni superlative (il secondo posto ottenuto tra le World Rally Car al Rally di Alba dello scorso agosto va pesato in questo senso). L’esperienza sarà utile per fare pratica in vista di Ypres, appuntamento mai affrontato prima da Tanak. Da notare che in contemporanea con il South Belgian, nello stesso Paese, si terrà l’Hemicuda Rally, altra gara nazionale scelta come allenamento però dai rivali Toyota Gazoo Racing, che correranno con Elfyn Evans e Sébastien Ogier.

Jari Huttunen al Rally Due Valli

Spostandoci in Italia, questo weekend si terrà da noi il Rally Due Valli, penultimo round del Campionato Italiano Rally ed ultimo invece del Tricolore WRC. Anche in questo caso troveremo un pilota legato a Hyundai Motorsport, sebbene non in maniera ufficiale ma da privato nel programma Corse Clienti e all’interno del Junior Driver Program della scuderia di Alzenau, e che gareggia nel WRC3 (categoria dove ha ottenuto un recente successo al Rally Italia Sardegna). Parliamo di Jari Huttunen, iscritto all’evento veneto con la sua i20 R5 assieme a Mikko Lukka: un allenamento su asfalto utile per preparare la volata finale del campionato, in cui si gioca le sue speranze per il titolo di categoria (attualmente è a due punti dalla vetta della classifica, occupata da Marquito Bulacia).

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport