Formula Regional | Monza, Gara 3: secondo centro di Pasma, in ombra Leclerc

Si ripete un’altra volta Patrik Pasma nel weekend del Formula Regional European Championship a Monza: il finlandese di KIC Motorsport vince Gara 3 con merito, precedendo sul podio Gianluca Petecof e Konsta Lappalainen. In ombra Arthur Leclerc, giunto solo 6°.

Pasma vince ancora, Leclerc in difficoltà

Dopo essere stato penalizzato di 5” in Gara 2 quando aveva concluso per primo sotto la bandiera a scacchi, Pasma si è preso una piccola rivincita oggi vincendo per la seconda volta in questo fine settimana brianzolo. Già alla partenza, il nordico aveva preso la leadership della corsa ed è subito fuggito via, concludendo con oltre 2” di vantaggio di Petecof. Il brasiliano può comunque leggermente sorridere visto che il compagno di squadra alla Prema e rivale Leclerc non è mai stato competitivo quest’oggi: fin da subito non ha tenuto il ritmo dei primi, addirittura venendo attaccato da Emidio Pesce; alla fine il monegasco ha concluso 6° e mantiene la testa della classifica generale, anche se i punti di vantaggio sono molto meno rispetto a quando si è presentato qui venerdì.

Lappalainen di nuovo sul podio

Secondo podio stagionale per Lappalainen dopo quello conquistato stamane in Gara 2, a segno della competitività di KIC Motorsport nell’Autodromo. Oliver Rasmussen è solamente 4°, seguito da Pierre-Louis Chovet con Van Amersfoort Racing. Pesce è ottimo 7°, dietro troviamo Jamie Chadwick, Andrea Cola e Alessandro Famularo che, a causa di alcuni problemi sulla sua vettura, ha concluso con cinque giri di ritardo. Ritirato Gillian Henrion, non partito Nico Göhler.