Formula Regional | Monza, Gara 2: Pasma penalizzato, vittoria a Rasmussen. KO per Leclerc

Oliver Rasmussen conquista la terza vittoria stagionale nel Formula Regional European Championship in Gara 2 a Monza. Il danese ha concluso alle spalle di Patrik Pasma, ma il finlandese è stato penalizzato di 5” promuovendo proprio l’alfiere di Prema. Pasticcio tra Gianluca Petecof e Arthur Leclerc, con il secondo costretto al ritiro.

Pasma parte bene dalla pole ma viene poi penalizzato

Diverse scaramucce si sono viste nella manche disputata stamane su una pista di Monza ricca di umidità e con una leggera nebbia presente. Al via è stato Pasma a condurre la corsa dalla pole position, mentre Rasmussen si è guadagnato la seconda posizione e sembrava essere l’unico a reggere il ritmo imposto dall’alfiere di KIC Motorsport. Con la Safety Car intervenuta per il ritiro di Gillian Henrion, Pasma ha scaldato le gomme prima della ripartenza: cosa vietata dal regolamento che, di fatto, gli hanno fatto guadagnare 5” di penalità sul tempo finale di gara. Nel frattempo, Petecof e Leclerc sono entrati in contatto alla Seconda Variante, con il monegasco che ha rovinato irreparabilmente l’ala anteriore della propria monoposto e con il brasiliano velocemente finito nelle retrovie.

Vittoria a Rasmussen, Petecof è 6°. Ritirato Leclerc

Con il caos creato da un Leclerc nettamente più lento, dietro Jamie Chadwick ha tentato l’attacco su Nico Göhler ma colpendolo e finendo fuori alla prima di Lesmo. Nuova SC e gruppo di nuovo ricompattato: alla bandiera verde Pasma si è difeso da Rasmussen e ha provato a colmare la penalità, ma due giri a disposizione non sono bastati e il protagonista di Gara 1 di ieri è sceso al 4° posto, con Rasmussen promosso vincitore davanti a Konsta Lappalainen e a Pierre-Louis Chovet. Petecof chiude 6° dietro ad Alessandro Famularo, mentre Leclerc abbandona la vettura in ingresso pit-lane e viene classificato 9° e perde la testa della classifica per un punto. Emidio Pesce e Andrea Cola sono rispettivamente 7° e 8°.