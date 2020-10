F4 Italia | Monza, Gara 3: eroica prima vittoria per Delli Guanti con BVM

Meraviglioso il finale di Gara 3 dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth a Monza: Pietro Delli Guanti vince con ampio merito la sua prima corsa con BVM Racing, mettendo alle proprie spalle Gabriele Bortoleto e Lorenzo Fornaroli. Pasticcio per Andrea Rosso che elimina Gabriele Minì.

Bella prova per Delli Guanti, Fornaroli sul podio dietro Bortoleto

Non era iniziata benissimo la manche per Delli Guanti, scattato lentamente dalla sua piazzola di partenza, ma approfittando delle diverse Safety Car intervenute nel corso della gara hanno permesso all’alfiere di BVM di risalire a contatto coi primi. In occasione dell’ultimo restart con cinque minuti dalla conclusione, Delli Guanti ha battagliato con Francesco Pizzi ottenendo poi la leadership e, proprio mentre stava affrontando la Parabolica all’ultimo giro, è partita una fumata bianca vistosa dal motore ma è stato solamente uno spavento momentaneo: la vittoria è andata nelle sue mani, con Bortoleto a 0”466 di distacco. Felicissimo appena levatosi il casco in parco chiuso, così come Fornaroli che ottiene un bellissimo podio con Iron Lynx. Pizzi beffato nelle tornate decisive, 4° ma con i primi quattro racchiusi in un solo secondo.

Rosso tampona Minì nelle prime fasi

A completare la top-10 troviamo Santiago Ramos (Jenzer), Sebastian Montoya (Prema), Dino Beganovic (Prema), Filip Ugran (Jenzer) e l’ottima Hamda Al Qubaisi (Abu Dhabi Racing), con Jessie Salmenautio (Bhaitech) subito dietro. Peccato invece per due protagonisti come Rosso e Minì: il pilota di Cram Motorsport stava tentando di sorpassare il siciliano di Prema alla Prima Variante, tamponandolo e rovinando le vetture di entrambi. Ora Pizzi ha ridotto notevolmente il distacco ma Minì, molto furioso per questo ritiro, è ancora il capoclassifica.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Monza, gara 3: classifica

