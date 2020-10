DTM | Zolder (2), Gara 2: quarto successo consecutivo per Rast con Audi, Kubica sul podio

Tutte le manche disputate a Zolder sono andate nelle mani di René Rast, vincitore anche di Gara 2 del DTM corsa quest’oggi. Il campione in carica ha preceduto con l’Audi del Team Rosberg il rivale al titolo Nico Müller, 2° con l’esemplare del Team Abt. Ritirato Robin Frijns, sempre più lontano dai primi due, mnetre Kubica sale sul podio.

Rast coglie ancora una vittoria, Frijns ritirato

Rast ha piazzato quattro vittorie nelle quattro corse di Zolder – due corse la settimana scorsa –, stavolta dopo aver effettuato un overcut sul poleman Ferdinand Habsburg, bravo a resistere all’attacco ricevuto alla partenza ma trovatosi poi alle spalle del tedesco. L’austriaco, in forza al Team WRT, è stato sorpassato anche da Müller, però poi rallentato da Jamie Green e incapace di colmare il gap da Rast. Peccato invece per Frijns, incolpevolmente coinvolto in un incidente causato da Jonathan Aberdein che ha tamponato Fabio Scherer. Per il nederlandese si tratta del secondo KO in due appuntamenti, rimanendo fermo a quota 263 punti quando invece Rast e Müller godono rispettivamente di 204 e 285 punti. La tappa finale di Hockenheim diventa quindi decisiva per lui, costretto a giocare tutto d’attacco.

Kubica sale per la prima volta sul podio

C’è una bella sorpresa sul podio di Gara 2: Robert Kubica coglie un fantastico 3° posto con la BMW privata di ART Grand Prix dopo una gara accorta e posticipando nettamente la sosta rispetto agli avversari, sfruttando anche i momenti di Safety Car per risparmiare le gomme; alla fine, il polacco è riuscito a sopravanzare anche Habsburg, precipitato poi al 10° posto con due pit-stop. Timo Glock è 4°, seguito da Green, Mike Rockenfeller, Kelvin van der Linde e Marco Wittmann, con Harrison Newey di nuovo in top-10 grazie al suo 9° posto finale.

Deutsche Tourenwagen Masters 2020 – Zolder 2, gara 2: classifica

