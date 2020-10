CIGT | Monza, Gara 1: BMW centra il primo successo Sprint con Comandini-Zug

Prima vittoria nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo per il BMW Team Italia, che trionfa con Stefano Comandini e Marius Zug in Gara 1 ieri a Monza. L’equipaggio della BMW M6 GT3 ha preceduto per 0”7 sul traguardo la Lamborghini di VSR affidata a Tuomas Tujula e a Yuki Nemoto.

Una vittoria meritata per i portacolori BMW Team Italia, costruita nelle prove ufficiali con la pole di Zug, nonostante un lungo alla Prima Variante del 17enne pilota tedesco che è scivolato subito in quinta posizione. Nonostante l’errore, il giovane portacolori BMW è rimato concentrato mantenendo il contatto con i primi, mentre Comandini nel secondo stint ha subito superato Vezzoni portandosi al comando ed è stato bravo nel finale a contenere l’attacco di Nemoto che, in coppia con Tujula, ha concluso sul secondo gradino del podio. Al terzo posto si sono classificati Drudi-Agostini, dopo una cavalcata al comando nel primo stint del giovane pilota romagnolo, ma poi l’equipaggio di Audi Sport Italia è retrocesso a causa dell’handicap di 20 secondi scontato al cambio pilota. Nonostante la penalizzazione l’equipaggio di Audi Sport Italia ha portato a casa dodici punti, utili a Riccardo Agostini per mantenersi al comando della classifica provvisoria. Ai piedi del podio hanno concluso Galbiati-Venturini (Lamborghini Huracan-Imperiale Racing), davanti a Roda-Rovera (Ferrari 488-AF Corse) con il pilota varesino ancora una volta autore di un’ottima rimonta nel secondo stint, mentre in sesta posizione si sono classificati Kroes-Pulcini (Lamborghini Huracan-VSR) precedendo Ferrari-Spinelli (Mercedes AMG GT3). Spinelli si è messo in particolare evidenza nel finale di gara, quando è riuscito a risalire fino al quarto posto, ma diverse penalizzazioni prese nel corso della gara hanno fatto scivolare l’equipaggio dell’Antonelli Motorsport in settima posizione finale davanti a Di Amato-Vezzoni (Ferrari 488-RS Racing), primi della GT3 PRO-AM. Al nono posto hanno concluso Marcucci-Frassineti (Lamborghini Huracan-LP Racing), mentre la top ten è chiusa da Stefano Pezzucchi (Mercedes AMG GT3-KMS), primo della GT3 AM. Sfortuna, invece, per Hudspeth-Michelotto (Ferrari 488-Easy Race), fermati per una perdita d’olio e Cassarà-De Giacomi, attardati dopo aver subito una toccata.

Vittoria in GT4 per la Mercedes-AMG di Nova Race



È stata la gara più bella vista quest’anno, con il duello Mercedes, Porsche e BMW che si è protratto fin sotto alla bandiera a scacchi con la splendida vittoria di Segù-De Luca (Mercedes-AMG GT4-Nova Race), maturata nel secondo stint con il sorpasso alla Cayman di Gnemmi. Al via il poleman Pera è andato subito al comando tallonato da Segù, ma nella seconda parte di gara De Luca non ha avuto problemi a prendere la testa della gara, concludendo davanti all’altra AMG di Belicchi-Vullo (Villorba Corse) e alla Porsche Cayman di Gnemmi-Pera (Ebimotors). Ai piedi del podio si sono classificati Guerra-Riccitelli (BMW M4 GT4-BMW Team Italia), davanti a Piccioli-De Castro (Porsche Cayman-Ebimotors), mentre nella classe AM si sono imposti De Amicis-Di Giusto (Porsche Cayman-Ebimotors) davanti a Vebster-Riva.

Altra vittoria per la Ferrari di Easy Race in GT Cup

Nella classe riservata alle vetture in configurazione monomarca è arrivata la quarta vittoria su cinque gare dell’equipaggio composto da Matteo Greco e Riccardo Chiesa (Ferrari 488 Challenge Evo-Easy Race). Nel primo stint è stato Luca Demarchi (Ferrari 488-SR&R) a mantenere nei primi giri la prima posizione davanti a Greco, ma al 13° passaggio Greco è passato a condurre consegnando poi la vettura a Chiesa in prima posizione. Per il pilota svizzero non è stato poi difficile portare per primo la 488 Challenge sotto alla bandiera a scacchi davanti a Alessandro Berton, consolidando, così, la prima posizione in classifica per i portacolori dell’Easy Race.