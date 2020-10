Targa Florio Classica 2020, oggi le Madonie. Moceri e Dicembre in testa dopo la giornata di ieri [VIDEO]

Siamo nel pieno della seconda giornata della Targa Florio Classica 2020, edizione della leggendaria ‘a cursa che si chiuderà domani. La tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport oggi sarà di scena nel Circuito delle Madonie: intanto la gara di regolarità ha visto dopo la prima giornata di ieri accendersi la lotta, con Giovanni Moceri e Valeria Dicembre che hanno conquistato la vetta di giornata a bordo della Fiat 508 C del 1939 per la Scuderia Targa Florio.

Gli equipaggi in testa dopo la prima giornata della Targa Florio Classica 2020

Ma nel percorso di 77 prove cronometriche e di media, tra Castellamare del Golfo e Marsala, inerpicandosi anche sul monte Erice, hanno ben figurato anche Antonino Margiotta e Vincenzo Bertieri a bordo della Volvo PV444 del 1947, Angelo Accardo e Filippo Becchina su Fiat 598 C 1938 e l’equipaggio con il vincitore uscente Mario Passanante, con alle note Enrico Di Mauro sulla Fiat 508 C del 1937. Moceri ha così commentato: «È una grande emozione rievocare ciò che hanno fatto i grandi piloti del passato. Si respira aria di sport, si respira aria di motorismo». E sulla prova di ieri ha aggiunto: «Una bella tappa, ben articolata, ben ritmata non abbiamo avuto il tempo di annoiarci e abbiamo goduto al massimo del paesaggio del trapanese. L’organizzazione ha dato conferma del grande stato di forma». Alla pari del siculo, anche l’amministratore delegato Ma-Fra Passanante ha lodato la Targa e la prima giornata di gara: «Sono veramente contento: il valore aggiunto è stato il passaggio a casa mia, mi sono emozionato come un bambino».

Ieri a Campobello di Mazara si è visto pure Angelo Sticchi Damiani, il presidente ACI che ha sfoggiato una Lancia Aurelia B24 del 1957: oggi invece è la volta delle Madonie e delle tribune di Floriopoli, per l’ultima tappa ufficiale della Targa Florio Classica, partita alle 9 di stamattina. In testa gli highlights di ieri curati da Ma-Fra.

Crediti Immagine di Copertina: Ma-Fra