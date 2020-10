Formula Regional | Monza, Gara 1: Pasma sorprende, Petecof davanti a Leclerc

Giornata da sogno per Patrik Pasma a Monza, che ospita il quinto appuntamento del Formula Regional European Championship: dopo le due pole position conquistate alla mattina, il finlandese di KIC Motorsport si prende con merito la vittoria di Gara 1. Gianluca Petecof termina 2° davanti ad Arthur Leclerc.

Pasma brilla a Monza, Petecof e Leclerc sul podio

Una prestazione davvero solida da parte di Pasma, velocissimo anche nelle prove libere di ieri e con una marcia in più rispetto al solito e ai propri avversari. Una bella rivelazione in questo weekend, culminata – almeno per ora – con il trionfo nella prima manche guidando per tutti e 18 i giri. Petecof conclude con 1”404 di distacco all’alfiere di KIC Motorsport e riduce il gap in classifica da Leclerc, 3° con l’altra monoposto gemella di Prema; il monegasco ha lottato per tutto il tempo con Oliver Rasmussen, che ha tentato in diverse occasioni di sorpassarlo ma perdendo poi il guizzo nelle ultime tornate. Buona performance anche da parte di Alessandro Famularo, 5° con Van Amersfoort Racing, seguito da un brillante Gillian Henrion che, con la vettura autogestita, sembra aver superato i problemi visti nei round precedenti.

Lappalainen oscurato dal compagno di squadra

Konsta Lappalainen scende in settima posizione per una penalità di 5”, meno in forma rispetto al compagno di squadra Pasma. Emidio Pesce continua positivamente il proprio cammino nel campionato con un 8° posto, mentre Nico Göhler e Jamie Chadwick chiudono la top-10. Si becca 10” sul tempo finale Pierre-Louis Chovet, che ha rovinato la corsa della Chadwick, e si classifica 11° con una corsa non di certo da ricordare. Ultimo Andrea Cola.