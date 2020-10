Formula E | Nato affianca Mortara in Venturi nella prossima stagione

Dopo l’uscita di scena di Felipe Massa, Venturi ha annunciato Norman Nato come suo sostituto dalla prossima stagione di Formula E. Il pilota francese, coinvolto già dal 2018 come pilota di riserva, affiancherà così Edoardo Mortara.

Nato arriva al posto di Massa in Venturi

Nato si è fatto strada nel panorama endurance dopo aver corso anche tre stagioni in GP2/Formula 2: nel 2018, seguito da Racing Engineering, ha disputato l’European Le Mans Series cogliendo il 3° posto, correndo poi con Rebellion nella stagione 2019-20 nel FIA World Endurance Championship. Con la squadra svizzera ormai uscita dal Mondiale, Nato è stato chiamato da Venturi per rimpiazzare Massa che, dopo il finale di stagione di Berlino, ha annunciato l’addio alla squadra. All’attivo ha comunque due presenze nei rookie test della serie elettrica, oltre ad aver lavorato al simulatore negli ultimi due anni. «Assicurarmi un posto a tempo pieno nel team per la Stagione 7 è un grande passo in avanti e non vedo l’ora di mostrare cosa possiamo ottenere assieme» ha detto. «Sono molto entusiasta di iniziare a Santiago questo gennaio».

Susie Wolff: “Sedile guadagnato”

«Sono felice di dare il benvenuto a Norma nel suo nuovo ruolo con la squadra» ha aggiunto Mortara, che rimarrà pilota titolare di Venturi. «Si è guadagnato il posto e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui. Lavorando assieme spero che forniremo alcuni ottimi risultati in quello che sarà un anno fondamentale per la squadra e la Formula E». «Dato che Nato ha dimostrato le sue abilità in ogni occasione disponibile, non solo durante i test stagione ma anche nel suo ruolo al simulatore, la decisione di promuoverlo è indicativa del suo contributo alla squadra fino ad ora» ha dichiarato Susie Wolff, Team Principal di Venturi.

