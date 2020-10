Proseguono i test Skoda: sulla Fabia R5 anche Mikkelsen [VIDEO]

Skoda Motorsport riprende i test con la Fabia R5, come quelli visti questa estate con protagonista nientemeno che Kris Meeke, in azione sulle strade di Sanremo. L’obiettivo è lo sviluppo della vettura e dei pneumatici, ma questa volta l’auto ceca non ha montato solo i Michelin, ma anche i Pirelli, azienda che dal 2021 fornirà i propri prodotti in via ufficiale ed esclusiva al WRC.

Test Skoda con Kopecky, Solberg e Mikkelsen

Questa nuova sessione è avvenuta sugli asfalti in Alta Francia, in vista del penultimo appuntamento del Mondiale, l’Ypres Rally, che si correrà in Belgio il prossimo mese sullo stesso tipo di fondo. A correre due piloti di Skoda Motorsport, ovvero il pluricampione nazionale ceco Jan Kopecký ed Oliver Solberg, reduce dalle fatiche nel WRC3 al Rally Italia Sardegna e nell’ERC, ed autore di alcune sbavature con la Fabia R5 durante il test. A sorpresa però si è visto anche Andreas Mikkelsen, attuale tester Pirelli proprio per il WRC 2021 e che sino ad oggi ha svolto le prove per lo sviluppo dei pneumatici con la Citroen C3 WRC, anche al recente Rally Italia Sardegna in una serie di incursioni non in gara assieme a Petter Solberg in occasione dello shakedown e della Power Stage conclusiva.

All’orizzonte nuovi test Pirelli per Mikkelsen?

Il norvegese non correva con una Skoda dal 2013, e per l’occasione ha ritrovato al proprio fianco nell’abitacolo il copilota Ola Fløene, suo navigatore in alterne stagioni sino al 2015. Archiviata questa incursione sulla Fabia R5 Evo, Mikkelsen dovrebbe proseguire ulteriormente con i test Pirelli, forse anche direttamente in eventi dell’ERC o del WRC.

Crediti Immagine di Copertina e Video: Ziggysony Motorsport Videos