Bottas torna a provare una vettura rally: prima volta con la Citroen C3 R5 [VIDEO]

Da buon finnico, Valtteri Bottas quando non è impegnato con Mercedes in Formula 1 riesce a ritagliarsi il tempo e le occasioni per potersi mettere alla prova con le vetture rally. Dopo essere salito a bordo l’ultima volta lo scorso maggio della Skoda Fabia R5, correndo durante il lockdown sugli sterrati di casa per qualche giro estemporaneo, il pilota cambia ancora vettura e testa la Citroen C3 R5.

Le incursioni di Bottas nei rally

Preparata dal team PH Sport, la vettura è stata provata da Bottas sugli asfalti francesi, ultimamente sede di altri test ma con protagoniste le Skoda in vista dell’Ypres Rally in Belgio del prossimo mese. Il finnico ha ritrovato il team francese che in passato ha predisposto un’altra Citroen, la DS3 WRC, con la quale il Formula 1 ha corso lo scorso anno il Rallycircuit Côte d’Azur, vincendolo assieme al navigatore Marko Salminen, e all’Arctic Lapland Rally nel 2020, con al fianco Timo Rautiainen e dove l’equipaggio ottenne il nono posto assoluto. Proprio la gara invernale di Rovaniemi ha rappresentato il debutto di Bottas nei rally: correva l’anno 2019 e il pilota, assieme a Rautiainen, si classificò alla fine quinto con una Ford Fiesta WRC, vettura che ha provato successivamente nell’estate dello scorso anno sulle strade asfaltate in Germania.

Futuro nei rally per Bottas?

Ora questo nuovo test con debutto sulla C3 R5, che per il momento resta qualcosa di isolato: il prossimo weekend del 25 ottobre Bottas torna nel suo ambiente di lavoro per disputare il GP di Portimao, in Portogallo, mentre per almeno il prossimo anno non vedremo il pilota a tempo pieno nel mondo rally, giacché questa estate ha firmato il rinnovo per restare con Mercedes in F1 sino a tutto il 2021.

Crediti Video: TiTirallye88