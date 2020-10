Annunciata la nuova Hyundai i20 Rally2: il teaser [VIDEO]

Dopo l’introduzione da parte della FIA di un nuovo sistema di categorizzazione delle vetture rally, i grandi costruttori impegnati nelle competizioni si sono via via adeguati introducendo i nuovi modelli: è il caso di Peugeot, Skoda e soprattutto di Ford con M-Sport, che in pratica sta andando a coprire tutte le classi, ovvero (a salire) Rally5, Rally4, Rally3 (la novità che si pone come ponte tra le vecchie R2 e R5), Rally2 e Rally1, quest’ultime equivalenti alle attuali World Rally Car.

Hyundai pronta per svelare la nuova i20 Rally4

Adesso è il turno di Hyundai, pronta al cambio della guardia tra la i20 R5, la vettura a disposizione dei clienti sportivi lanciata nel 2016, e la nuova generazione della i20 Rally2. Con un teaser visibile sui canali sociali di Hyundai Motorsport la scuderia di Alzenau ha annunciato la presentazione della sua ultima creatura per il prossimo 21 ottobre. Da quanto trapela più che una evoluzione, che ha interessato l’attuale R5 – in particolare in questa stagione in cui le i20 sono entrate inoltre ufficialmente in competizione nel WRC2 con Ole Christian Veiby e Nikolay Gryazin -, saremo probabilmente di fronte ad una vettura completamente nuova, basata sulla i20 stradale nella sua ultima versione lanciata a settembre.

Il modello sportivo della berlina del segmento B per il momento nasconde le sue carte, lasciando giusto intravedere dal teaser linee aerodinamiche che sembrano più marcate e fluide, fari ridisegnati così come l’alettone posteriore. La nuova Hyundai i20 Rally2 dovrebbe essere pronta per le competizioni per la metà della prossima stagione.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport