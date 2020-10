Formula Regional | Monza 2020: anteprima e orari del weekend

Continua in Italia il cammino del Formula Regional European Championship ritorna in Italia che, dopo il precedente round al Mugello, sarà protagonista questo weekend a Monza per il quinto appuntamento stagionale. Apertissima la lotta al titolo tra Arthur Leclerc e Gianluca Petecof.

Formula Regional, Monza 2020: programma ed orari

Venerdì 16 ottobre

09.35 – Prove libere 1 (40 minuti)

13.50 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 17 ottobre

09.00 – Qualifiche 1 e 2 (15’ / 15’)

14.15 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 18 ottobre

09.00 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

14.50 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Monza 2020: anteprima del weekend

Nella giornata di ieri sono andati in scena i test collettivi del campionato, che ha confermato le aspettative del weekend: una lotta tra Leclerc e Petecof. Il monegasco, con una prestazione da urlo al Mugello, ha conquistato ben tre vittorie e si è portato al comando in solitaria con 237 punti, mentre Petecof ha faticato più del compagno di squadra alla Prema e ha un totale di 229 punti. Sicuramente sono loro due a giocarsi il titolo di quest’anno, anche perché il primo inseguitore Oliver Rasmussen – sulla terza Prema – è a quota 178 punti e non è costantemente sul podio come i suoi teammate. Il danese, ridimensionato dopo questa stagione, si guarderà piuttosto alle spalle: Pierre-Louis Chovet sembra essere l’unico degli altri a poter competere per un posticino in top-3, perlomeno in gara e non in graduatoria generale. Non vedremo Jüri Vips in pista: l’estone, sotto le ali protettive di Red Bull, sarà sostituito di nuovo da Nico Göhler in KIC Motorsport, per un plotone totale di partenti formato da sole 12 monoposto.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Monza 2020: entry list

Copyright foto: ACI Sport